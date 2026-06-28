Los titulares de criptomonedas generan ingresos pasivos mediante la minería en la nube de FTMining.

A medida que el mercado de activos digitales continúa expandiéndose, un número creciente de inversores busca estrategias de rentabilidad más estables y eficientes que las simples tácticas de «comprar barato y vender caro». En particular, para los titulares de los principales criptoactivos —como BTC, ETH y XRP—, generar rendimientos constantes minimizando al mismo tiempo los riesgos asociados a las operaciones frecuentes se está consolidando como una nueva tendencia de inversión.

La minería tradicional requiere hardware costoso, elevados gastos de electricidad y mantenimiento técnico profesional. En cambio, las plataformas de minería en la nube agrupan recursos de centros de datos a gran escala, lo que permite a los usuarios participar en la asignación de potencia de cómputo de redes blockchain y obtener los rendimientos correspondientes sin necesidad de adquirir equipos de minería.

Mediante los contratos de potencia de cómputo en la nube que ofrece FTMining, los usuarios pueden simplemente seleccionar el tipo y la duración del contrato en línea para participar en las ganancias de la minería, sin las cargas del mantenimiento de equipos ni los riesgos técnicos asociados. Las principales ventajas de FTMining incluyen:

Baja barrera de entrada: No es necesario comprar hardware de minería ni instalar una infraestructura propia; es una opción sencilla para que los principiantes comiencen.

Minería automatizada: El sistema opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las ganancias se liquidan automáticamente a diario.

Gestión flexible de activos: Las ganancias pueden retirarse o reinvertirse en cualquier momento; se ofrece soporte para múltiples criptomonedas líderes.

Baja correlación con la volatilidad de precios: Los rendimientos se mantienen estables incluso durante las caídas del mercado a corto plazo.

Desde el punto de vista técnico, la plataforma emplea múltiples mecanismos de seguridad —incluidos cortafuegos de grado bancario, certificaciones de seguridad en la nube, billeteras frías multifirma y un sistema de segregación de activos— para garantizar una seguridad excepcional a los usuarios de todo el mundo.

Cómo unirse a FTMining

Paso 1: Registrar una cuenta

Visita el sitio web oficial: https://ftmining.com

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y una contraseña. Recibirás un bono de registro de 15 $ y un bono diario de 0,75 $ por iniciar sesión.

Paso 2: Depositar BTC u otros criptoactivos

Ve a la página de depósitos de la plataforma y deposita las principales criptomonedas, incluidas BTC, USDT, ETH, LTC, USDC, XRP y BCH.

Paso 3: Seleccionar y comprar un contrato de minería que se adapte a tus necesidades

FTMining ofrece una variedad de contratos para ajustarse a diferentes presupuestos y objetivos. Ya sea que busques ganancias a corto plazo o rendimientos a largo plazo, FTMining tiene la opción ideal para ti.

Ejemplos de contratos comunes:

Contrato inicial: $100 — Plazo de 2 días — Ganancia total aprox. $108

Contrato estable: $1.000 — Plazo de 10 días — Ganancia total aprox. $1.145

Contrato profesional: $6.000 — Plazo de 20 días — Ganancia total aprox. $7.920

Contrato premium: $25.000 — Plazo de 30 días — Ganancia total aprox. $37.900

Por favor, visite el sitio web oficial para conocer los detalles de los contratos.

Tras adquirir un contrato, el sistema calcula automáticamente sus ganancias cada 24 horas, lo que le permite generar fácilmente ingresos pasivos estables.

Invita a amigos y disfruta de recompensas dobles

Invita a nuevos usuarios a unirse y adquirir contratos para ganar una comisión vitalicia del 3 %. Las relaciones de referidos son permanentes y las comisiones se acreditan al instante, lo que facilita la creación de tu propia "red de riqueza digital".

Opiniones de usuarios reales

Mateo, poseedor de BTC de Buenos Aires, Argentina:

"He tenido Bitcoin durante años, pero antes simplemente permanecía inactivo. Tras unirme a FTMining, mis BTC empezaron a generar rendimientos diarios constantes —que ahora superan los 9000 $ al día— sin verse afectados en absoluto por la volatilidad del mercado".

Un entusiasta de ETH de Washington comentó:

"Antes simplemente dejaba mis ETH en mi billetera. Ahora, gracias a FTMining, puedo obtener rendimientos constantes sin vender mis monedas. Este modelo de ingresos pasivos genera mucho menos estrés que el trading y se alinea mucho mejor con mi estrategia a largo plazo".

Conclusión

A medida que la industria de blockchain madura, los modelos de ingresos pasivos se están convirtiendo en una opción clave para un número creciente de titulares de activos digitales. Gracias al modelo de minería en la nube de FTMining, los poseedores de criptomonedas no solo pueden conservar sus activos a largo plazo, sino también generar un flujo de caja estable mientras lo hacen.

Si busca obtener rendimientos diarios automatizados —independientemente de la volatilidad del mercado— y crear una fuente de ingresos pasivos estable y a largo plazo, no pierda la oportunidad de unirse a FTMining.

Sitio web oficial: https://ftmining.com

(Haga clic para descargar la aplicación)

Correo electrónico de atención al cliente: [email protected]