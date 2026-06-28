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Horror y conmoción en Bº Villa del Parque: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa

Este domingo por la tarde, un importante despliegue policial, que incluyó a Buzos Tácticos, la Brigada Aérea y la Sección Perros conmovió a la populosa barriada del oeste santafesino. La Fiscalía de Femicidios ordenó el secuestro de cámaras de seguridad y mantiene bajo custodia preventiva el domicilio de un hombre presuntamente vinculado al hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de junio 2026 · 20:00hs
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Horror y conmoción en Bº Villa del Parque: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa

Horror y conmoción en Bº Villa del Parque: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa

Un escenario de extrema gravedad e conmoción se desarrolla por estas horas en el corazón de barrio Villa del Parque, en la zona oeste de la capital provincial. Tras el hallazgo del cadáver de una mujer de entre 25 y 35 años en circunstancias que denotan una muerte violenta, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) activó de manera inmediata los protocolos más rigurosos de la Justicia santafesina, orientando la pesquisa bajo la carátula preventiva de femicidio.

Las primeras actuaciones en el terreno estuvieron a cargo de los oficiales de la Comisaría 6°, quienes procedieron al encintado y preservación rigurosa de la escena del hallazgo para evitar la contaminación de indicios biológicos y rastros científicos criminalísticos.

LEER MÁS: Santa Rosa de Lima: el fiscal Marchi ordenó la necropsia del cadáver de un hombre de 72 años fallecido en su casa

Despliegue de fuerzas especiales bajo protocolo de género

La complejidad del caso motivó la intervención unificada de la Unidad Especial de Femicidios y las brigadas operativas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, coordinando un rastrillaje técnico de gran escala.

La activación del protocolo específico de femicidio implica que cada recurso de la fuerza civil y científica se despliega desde el primer minuto asumiendo la hipótesis de máxima violencia de género, garantizando que no se pierdan piezas fundamentales para el futuro juicio oral.

Vigilancia encubierta y peritajes en la zona

El dato central que marca el pulso de la investigación radica en que la Fiscalía ordenó un operativo de vigilancia discreta y puntual sobre un inmueble ubicado dentro de la misma populosa barriada de la zona oeste. La medida busca asegurar la comparecencia y evitar la fuga de un hombre sobre el cual se centran las principales sospechas de los pesquisas de la PDI, a partir de cruces de datos preliminares y testimonios recogidos en el vecindario.

Por orden de los magistrados del MPA, los peritos de la Policía Científica iniciaron la recolección de registros fílmicos de las cámaras de seguridad municipales y de los dispositivos particulares de los comercios y viviendas linderas. Estos soportes audiovisuales son considerados cruciales para trazar los movimientos previos de la víctima y del presunto agresor en la franja horaria crítica del suceso. Las actuaciones se mantienen bajo estricta reserva y secreto de sumario a la espera de los resultados de la autopsia médico-legal.

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