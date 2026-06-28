Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Las Tatengas cayeron en condición de local por 2-1. Con esta derrota, el equipo suma apenas dos unidades y está último en la tabla

Ovación

Por Ovación

28 de junio 2026 · 18:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión perdió con Ferro y apenas suma dos puntos en el campeonato.

Unión perdió con Ferro y apenas suma dos puntos en el campeonato.

El equipo de fútbol femenino de Unión sufrió un nuevo traspié. En esta ocasión y por la 11° fecha del Torneo Apertura, las Tatengas perdieron en condición de local ante Ferro por 2-1.

Unión continúa sin ganar en el Apertura

Así las cosas, el elenco que dirige Paulo Poccia continúa sin ganar en el torneo, acumulando dos empates y nueve derrotas. Con tan solo dos puntos, se ubica último en la tabla.

El partido que se disputó en el predio La Tatenguita, se le hizo cuesta arriba al elenco rojiblanco, dado que al cabo de la primera etapa, perdía 2-0. En el segundo tiempo reaccionó y logró descontar, pero no pudo llegar al empate.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Naila Zaninetti; Caren López, Mailen Herman, Ionara Vilte, Camila Luna; Alegra Risso, Marilin Coronel, Agustina Marani, Emilse Albornos; Iara García y Camila Acevedo.

Unión Ferro fútbol femenino
Noticias relacionadas
Unión hizo un sondeo por el extremo Agustín Ladstatter.

Unión mostró interés por un joven extremo que pertenece a San Lorenzo

Unión ya conoce los días y horarios en los que jugará los primeros tres partidos del Torneo Clausura.

Todo definido: los primeros tres partidos de Unión con días y horarios confirmados

profini: es una oportunidad que sone toda mi vida, en algun momento voy a volver a union

Profini: "Es una oportunidad que soñé toda mi vida, en algún momento voy a volver a Unión"

Unión debe pagar más de 500.000 dólares para saldar la deuda por Maizon Rodríguez.

La cuantiosa deuda que Unión mantiene con Juventud Las Piedras y por la cual fue inhibido

Lo último

Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Nicolás Varrone terminó 17° en Austria y cerró un fin de semana complicado en la F2

Nicolás Varrone terminó 17° en Austria y cerró un fin de semana complicado en la F2

Último Momento
Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Nicolás Varrone terminó 17° en Austria y cerró un fin de semana complicado en la F2

Nicolás Varrone terminó 17° en Austria y cerró un fin de semana complicado en la F2

Luego del triunfo ante Jordania, Scaloni le dio descanso al plantel de Argentina

Luego del triunfo ante Jordania, Scaloni le dio descanso al plantel de Argentina

Manuel Ugarte sufrió una grave lesión en el partido ante España

Manuel Ugarte sufrió una grave lesión en el partido ante España

Ovación
Russell ganó el GP de Austria y Colapinto finalizó 15° tras una mala largada

Russell ganó el GP de Austria y Colapinto finalizó 15° tras una mala largada

Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: Fue un día muy malo

Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: "Fue un día muy malo"

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Se completó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Santa Fe FC ganó y se mantiene puntero del ascenso liguista

Santa Fe FC ganó y se mantiene puntero del ascenso liguista

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe