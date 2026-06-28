Fútbol Femenino: Unión perdió con Ferro y sigue sin poder ganar en el Apertura

Las Tatengas cayeron en condición de local por 2-1. Con esta derrota, el equipo suma apenas dos unidades y está último en la tabla

Unión perdió con Ferro y apenas suma dos puntos en el campeonato.

El equipo de fútbol femenino de Unión sufrió un nuevo traspié . En esta ocasión y por la 11° fecha del Torneo Apertura, las Tatengas perdieron en condición de local ante Ferro por 2-1.

Así las cosas , el elenco que dirige Paulo Poccia continúa sin ganar en el torneo, acumulando dos empates y nueve derrotas . Con tan solo dos puntos, se ubica último en la tabla.

El partido que se disputó en el predio La Tatenguita, se le hizo cuesta arriba al elenco rojiblanco, dado que al cabo de la primera etapa, perdía 2-0. En el segundo tiempo reaccionó y logró descontar, pero no pudo llegar al empate.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Naila Zaninetti; Caren López, Mailen Herman, Ionara Vilte, Camila Luna; Alegra Risso, Marilin Coronel, Agustina Marani, Emilse Albornos; Iara García y Camila Acevedo.