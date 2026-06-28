El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El exministro del Interior asume en lugar de Adorni, luego de que este renunciara en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

Apenas 24 horas después de la renuncia de Manuel Adorni, y cuando era vox populi, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete, el cuarto desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario.

A diferencia de los anteriores jefes de gabiente de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.

Decisión de Milei

La decisión la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y cuando el Presidente eligió a Santilli para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.

Esa convicción tuvo como antecedente la relación que Santilli construyó con Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza— y la buena sintonía que acumuló con el asesor Santiago Caputo. En un gobierno donde la confianza se gana despacio y se pierde rápido, ese doble vínculo sin fricciones funcionó como una señal de capacidad política. Pero la decisión fue del Presidente. Y eso, en el esquema de Milei, lo dice todo.

El recorrido que desembocó en esa designación fue largo y, en buena medida, silencioso. Santilli no llegó a la Jefatura de Gabinete por un golpe de efecto ni por la urgencia de una crisis. Llegó por acumulación: por la remontada electoral más notable de la última campaña bonaerense, por el trabajo de articulación que sostuvo durante ocho meses al frente del Ministerio del Interior y por una habilidad escasa en la política argentina: mantener canales abiertos con todos los sectores relevantes del poder sin romper ninguno.

El gobierno que lo designó atravesó más de 100 días de turbulencia política desde que se conocieron los viajes del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa judicial que derivó en su salida forzada. Durante ese período, Santilli sostuvo la agenda de negociación con los gobernadores, operó en los pasillos del Congreso para contener el avance opositor y mantuvo el hilo de las conversaciones con los bloques aliados. Lo hizo con el perfil bajo que caracteriza su estilo.