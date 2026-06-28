Uno Santa Fe | Política | Diego Santilli

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El exministro del Interior asume en lugar de Adorni, luego de que este renunciara en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

28 de junio 2026 · 20:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Apenas 24 horas después de la renuncia de Manuel Adorni, y cuando era vox populi, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete, el cuarto desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció el mandatario.

A diferencia de los anteriores jefes de gabiente de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.

Decisión de Milei

La decisión la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y cuando el Presidente eligió a Santilli para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.

Esa convicción tuvo como antecedente la relación que Santilli construyó con Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza— y la buena sintonía que acumuló con el asesor Santiago Caputo. En un gobierno donde la confianza se gana despacio y se pierde rápido, ese doble vínculo sin fricciones funcionó como una señal de capacidad política. Pero la decisión fue del Presidente. Y eso, en el esquema de Milei, lo dice todo.

El recorrido que desembocó en esa designación fue largo y, en buena medida, silencioso. Santilli no llegó a la Jefatura de Gabinete por un golpe de efecto ni por la urgencia de una crisis. Llegó por acumulación: por la remontada electoral más notable de la última campaña bonaerense, por el trabajo de articulación que sostuvo durante ocho meses al frente del Ministerio del Interior y por una habilidad escasa en la política argentina: mantener canales abiertos con todos los sectores relevantes del poder sin romper ninguno.

El gobierno que lo designó atravesó más de 100 días de turbulencia política desde que se conocieron los viajes del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la causa judicial que derivó en su salida forzada. Durante ese período, Santilli sostuvo la agenda de negociación con los gobernadores, operó en los pasillos del Congreso para contener el avance opositor y mantuvo el hilo de las conversaciones con los bloques aliados. Lo hizo con el perfil bajo que caracteriza su estilo.

Diego Santilli jefe de gabinete Milei Adorni
Noticias relacionadas
El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Pese a que Patricia Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado, el funcionario dijo que quiere asistir.

Senado: el PRO buscará en la sesión de este jueves interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Cámara de Diputados 

Sin quórum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Lilia Lemoine, este sábado por la mañana en el Monumento.

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Lo último

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Diego Santilli: Asumo el desafío más importante de mi vida

Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Último Momento
El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Diego Santilli: Asumo el desafío más importante de mi vida

Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Horror y conmoción en Bº Villa del Parque: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa

Horror y conmoción en Bº Villa del Parque: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa

Tres proyectos compiten por el futuro código electoral de la provincia de Santa Fe

Tres proyectos compiten por el futuro código electoral de la provincia de Santa Fe

Ovación
Russell ganó el GP de Austria y Colapinto finalizó 15° tras una mala largada

Russell ganó el GP de Austria y Colapinto finalizó 15° tras una mala largada

Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: Fue un día muy malo

Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: "Fue un día muy malo"

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

Facundo Castro rescindió su contrato con Colón y es refuerzo de Nueva Chicago

Facundo Castro rescindió su contrato con Colón y es refuerzo de Nueva Chicago

Se completó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias