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Tres proyectos compiten por el futuro código electoral de la provincia de Santa Fe

El presidente provisional del Senado santafesino, Felipe Michlig, confirmó que la Legislatura avanza hacia la unificación de 15 leyes electorales en un código único, y que el debate parlamentario para su sanción definitiva no debería extenderse más de 45 a 60 días

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de junio 2026 · 19:18hs
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Tres proyectos compiten por el futuro código electoral de la provincia de Santa Fe

Tres proyectos compiten por el futuro código electoral de la provincia de Santa Fe

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig, brindó precisiones sobre el estado de la reforma electoral que discute la Legislatura provincial, en el marco de las adecuaciones normativas exigidas por la reforma constitucional sancionada este año tras 63 años y 149 días sin que pudiera concretarse.

Un código único para reemplazar 15 leyes

Michlig explicó que actualmente la provincia cuenta con 15 leyes y varios decretos que regulan de manera dispersa los procesos electorales. El objetivo del oficialismo es unificar todo ese marco normativo en un código electoral único, que concentre procedimientos, garantías de participación y reglas de transparencia para cada instancia electoral.

El senador confirmó al programa Mañana UNO (UNO 106.3) que esta semana el bloque oficialista le dará estado parlamentario a su propio proyecto, que se sumará a las dos iniciativas ya presentadas por el justicialismo: uno del bloque de senadores y otro, más reciente, del bloque de diputados. Según precisó Michlig, una vez que el oficialismo presente su iniciativa, el debate legislativo para la sanción definitiva del código no debería superar los 45 a 60 días.

El debate por los pisos electorales

Uno de los puntos más sensibles de la discusión, señaló el legislador, es la definición de los pisos electorales tanto para las PASO como para las elecciones generales. Michlig comparó las distintas posiciones: el proyecto del justicialismo en el Senado propone un piso del 5% del total del padrón, mientras que la iniciativa presentada por los diputados de ese mismo espacio plantea 1,5% para las PASO y 3,5% para las generales.

Consultado por su propia visión, el senador adelantó que el piso debería ubicarse en 3,5% y el techo en 5%, aunque remarcó que la definición final dependerá del debate parlamentario que se dará en las próximas semanas. Michlig sostuvo que el objetivo no es fijar un piso que impida la representación, sino garantizar que los espacios que accedan a bancas cuenten con un apoyo popular mínimo.

Presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig

Presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig

Boletas unificadas para garantizar gobernabilidad

El legislador también se refirió a la posibilidad de que la boleta de gobernador y vicegobernador vaya acompañada por la de diputados provinciales, un esquema que según indicó se debatirá junto al resto del articulado. Michlig vinculó esta discusión con la eliminación de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, una de las transformaciones introducidas por la reforma constitucional: anteriormente, remarcó, el espacio que ganaba la elección de diputados accedía a 28 bancas de manera automática, mecanismo que ahora será reemplazado por el sistema D'Hondt.

El senador planteó además la posibilidad de contar con boletas separadas para cargos provinciales (gobernador y diputados), departamentales (senadores) y municipales (intendentes, concejales y comisiones vecinales), aunque aclaró que se trata de una cuestión aún en debate.

Michlig defendió la necesidad de actuar con "responsabilidad" y "cautela" en la redacción del nuevo código, en un contexto marcado además por otras reformas recientes, como la eliminación de la reelección indefinida, la limitación de los mandatos a un máximo de ocho años y el fin de los fueros parlamentarios.

Otros temas de la agenda legislativa

Más allá de la reforma electoral, Michlig se refirió al convenio firmado entre el Poder Ejecutivo, ambas Cámaras legislativas y el Colegio de Arquitectos de Santa Fe para la recuperación de la Plaza Italia, mediante un concurso público de ideas cuyo jurado estará compuesto por dicho colegio profesional. El senador adelantó además la idea de un futuro "paseo de los tres poderes" que conecte la sede de los tres poderes del Estado con el casco histórico de la ciudad, como segunda etapa del proyecto.

Sobre la situación del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, en el marco del recambio dispuesto por la reforma constitucional, Michlig expresó su confianza en que el magistrado cumplirá con su decisión de dejar el cargo en noviembre, y pidió evitar el "hostigamiento" hacia su figura. Finalmente, el legislador repasó el crecimiento de la coalición Unidos, que pasó de 10 a 15 partidos integrantes, y descartó que esa ampliación implique un "amontonamiento" de espacios políticos.

La entrevista completa en UNO 106.3:

Santa Fe reforma electoral proyectos leyes
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