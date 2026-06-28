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Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

El flamante jefe de Gabinete le agradeció al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, “la confianza” para esta etapa.

28 de junio 2026 · 20:54hs
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Diego Santilli: Asumo el desafío más importante de mi vida

Diego Santilli: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

Diego Santilli, el flamante jefe de Gabinete, le agradeció al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, la "confianza" para comenzar esta nueva etapa.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales", sostuvo el funcionario desde sus redes sociales.

Una gestión con "una visión clara"

Asimismo, indicó que trabajará "en equipo", junto a un "gran gabinete" encabezado por el Presidente que lleva adelante una gestión "con una visión clara", además de tener "la determinación necesaria" para sacar "definitivamente" a la Argentina "del pozo en el que la dejaron".

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", concluyó el ex ministro del Interior.

Diego Santilli Milei Adorni gestión
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