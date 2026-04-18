En el marco del Mundial 2026, la cadena de restaurantes presenta una nueva línea de producto que celebra la pasión por el fútbol con una propuesta única: tres hamburguesas exclusivas desarrolladas junto a figuras destacadas de la Selección Argentina —Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández— que invitan a los fanáticos a vivir el juego desde el sabor.
McDonald's presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la Selección Argentina para vivir el Mundial 2026
Con Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández como protagonistas, la marca lanza una edición especial con tres propuestas exclusivas.
Cada una de las nuevas hamburguesas fue pensada reflejando el estilo y la personalidad de los jugadores, combinando ingredientes icónicos de la marca con propuestas innovadoras.
La McAllister, disponible en versión simple y doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco. La McÁlvarez, también en versiones simple y doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch. Por su parte, la McFernández de pollo presenta una propuesta crocante con pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar. Todos los combos pueden ser acompañados de Papas Bravas, una nueva edición de un clásico de la marca, esta vez con salsa brava y bacon.
Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina., señaló: “Este lanzamiento representa una de nuestras grandes apuestas del año, conectando con un momento cultural único como la Copa Mundial de Fútbol y acercando a nuestros clientes una experiencia diferente, de la mano de referentes que despiertan pasión en millones de argentinos”.
Los nuevos McCombos están disponibles desde el 17 de abril a través de todos los canales de la marca —mostrador, Automac, McDelivery, App y kioscos digitales— con precios promocionales y opciones de personalización.
Como en todos sus productos, McDonald’s reafirma su compromiso con la calidad, trabajando con ingredientes provenientes de proveedores locales que cumplen con estrictos estándares de seguridad y trazabilidad. Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de la marca como un actor relevante en la conversación cultural, creando propuestas que trascienden el menú y conectan con las pasiones de sus consumidores.
Con esta iniciativa, McDonald’s vuelve a demostrar su capacidad de innovar y sorprender, llevando el espíritu del Mundial a cada uno de sus restaurantes en todo el país.
Acerca de Arcos Dorados
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com