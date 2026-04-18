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McDonald's presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la Selección Argentina para vivir el Mundial 2026

Con Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández como protagonistas, la marca lanza una edición especial con tres propuestas exclusivas.

18 de abril 2026 · 00:44hs
McDonalds presenta tres nuevas hamburguesas junto a figuras de la Selección Argentina para vivir el Mundial 2026

En el marco del Mundial 2026, la cadena de restaurantes presenta una nueva línea de producto que celebra la pasión por el fútbol con una propuesta única: tres hamburguesas exclusivas desarrolladas junto a figuras destacadas de la Selección Argentina —Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández— que invitan a los fanáticos a vivir el juego desde el sabor.

Cada una de las nuevas hamburguesas fue pensada reflejando el estilo y la personalidad de los jugadores, combinando ingredientes icónicos de la marca con propuestas innovadoras.

La McAllister, disponible en versión simple y doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco. La McÁlvarez, también en versiones simple y doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch. Por su parte, la McFernández de pollo presenta una propuesta crocante con pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar. Todos los combos pueden ser acompañados de Papas Bravas, una nueva edición de un clásico de la marca, esta vez con salsa brava y bacon.

Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina., señaló: “Este lanzamiento representa una de nuestras grandes apuestas del año, conectando con un momento cultural único como la Copa Mundial de Fútbol y acercando a nuestros clientes una experiencia diferente, de la mano de referentes que despiertan pasión en millones de argentinos”.

Los nuevos McCombos están disponibles desde el 17 de abril a través de todos los canales de la marca —mostrador, Automac, McDelivery, App y kioscos digitales— con precios promocionales y opciones de personalización.

Como en todos sus productos, McDonald’s reafirma su compromiso con la calidad, trabajando con ingredientes provenientes de proveedores locales que cumplen con estrictos estándares de seguridad y trazabilidad. Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de la marca como un actor relevante en la conversación cultural, creando propuestas que trascienden el menú y conectan con las pasiones de sus consumidores.

Con esta iniciativa, McDonald’s vuelve a demostrar su capacidad de innovar y sorprender, llevando el espíritu del Mundial a cada uno de sus restaurantes en todo el país.

Foto hamburguesas horizontal

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

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