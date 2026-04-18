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El historial en favor de Colón enfrentando a Deportivo Morón

Colón y Deportivo Morón se vuelven a ver las caras, con un historial en el que se impone el elenco sabalero, aún cuando suma dos partidos sin ganarle

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 09:40hs
El historial entre Colón y Deportivo Morón es favorable al Sabalero.

El historial entre Colón y Deportivo Morón es favorable al Sabalero.

Este sábado desde las 15.30, Colón y Deportivo Morón protagonizarán el partido más importante de la fecha, dado que el Sabalero marcha puntero en la Zona A y el Gallo es uno de los escoltas.

El historial entre Colón y Deportivo Morón

En lo que refiere al historial, el mismo es favorable para el elenco rojinegro. Y es que se enfrentaron en 31 ocasiones, con 12 triunfos para Colón, nueve para Deportivo Morón y empataron en 10 oportunidades.

El último enfrentamiento se dio en septiembre del 2025, cuando por la 32° fecha Colón y Deportivo Morón jugaron en el estadio Brigadier López e igualaron 0-0.

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Por su parte, el último enfrentamiento en el estadio Nuevo Francisco Urbano, fue por la 15° fecha del mismo certamen y fue triunfo de Deportivo Morón 1-0 con gol de Fabricio Sanguinetti.

La última victoria del Sabalero en condición de visitante ante el Gallo fue en 2024, cuando se impuso por 2-0 con goles de Braian Guille e Ignacio Lago.

Colón historial Deportivo Morón
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