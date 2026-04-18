Violencia juvenil y entornos digitales: por qué restringir el acceso a redes sociales "no resuelve el problema de fondo"

Rodrigo Álvarez, coordinador de la ONG Argentina Cibersegura y magíster en ciberseguridad, advierte sobre la radicalización de jóvenes en foros digitales

Los recientes episodios de violencia vinculados a adolescentes y entornos digitales pusieron en el centro del debate una pregunta que pocos saben responder con precisión: ¿qué está pasando realmente en internet? Rodrigo Álvarez , coordinador de la ONG Argentina Cibersegura y director del Centro Nacional de Estudios sobre Terrorismo y su Financiamiento de México, lleva años investigando ese territorio y tiene algunas respuestas incómodas.

En diálogo con el programa Mañana UNO , Álvarez viene siguiendo de cerca los movimientos de distintos foros digitales donde se detecta radicalización de jóvenes . En ese marco, el caso de San Cristóbal no lo tomó por sorpresa. "Venía notando una creciente normalización de la violencia en estos espacios", señala el especialista, quien identifica a la comunidad conocida como True Crime Community —TCC— como uno de los entornos más preocupantes.

Se trata, según explica, de una red que comenzó como un espacio de curiosidad en torno a crímenes reales y que derivó en subcomunidades con una veneración explícita por los ataques y masacres escolares. "No hay detrás un fin económico ni una organización criminal en sentido estricto", aclara Álvarez, "pero sí hay un mecanismo sistemático para captar jóvenes, radicalizarlos y alentarlos a cometer actos de violencia en el mundo físico."

El proceso de captación comienza en las redes más masivas —TikTok, Instagram, X, Facebook— donde cualquier interacción con contenido violento puede convertir a un usuario en objetivo. Una vez detectado el interés, los reclutadores lo van llevando hacia foros más cerrados, donde empieza la etapa de radicalización progresiva.

Discord: mucho más que una red social

discord

Uno de los puntos que generó confusión pública fue la mención a Discord como plataforma utilizada en estos circuitos. Álvarez aclara que no se trata de una red social convencional sino de una plataforma de comunicación muy poderosa, con baja latencia y alta capacidad de transmisión de datos, originalmente diseñada para la comunidad gamer. "Dentro de Discord se puede crear de todo", explica. "En este caso, el TCC fue creado con el fin de sumar personas interesadas en glorificar crímenes reales."

La entrevista completa

Embed - MAÑANA UNO - RODRIGO ALVAREZ - MAGISTER EN CIBERSEGURIDAD

El perfil del joven en riesgo

Álvarez describe un patrón que se repite en los casos que investiga: jóvenes con dificultades para establecer vínculos en su entorno físico, con conflictos familiares no resueltos y sin un adulto de confianza cerca. "Encuentran en estos foros personas que los reciben, los escuchan y empiezan a aplaudir lo que hacen", explica. "Y como todos parecen ir por lo mismo, se genera una sensación de pertenencia."

Esa vulnerabilidad también es aprovechada por otras redes con fines distintos. El especialista menciona el caso de la red 764, dedicada a la captación de adolescentes para la trata de personas y la producción de material de abuso sexual infantil. "El ecosistema digital fue creado con buenos fines, pero hay quienes lo usan para todo tipo de actividades criminales", advierte.

Por qué prohibir no funciona

Frente a los llamados de la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, a restringir el acceso de menores a redes sociales, Álvarez es categórico: la prohibición no resuelve el problema. Y tiene datos para respaldarlo.

El modelo implementado en Australia, que prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años, ya mostró sus límites. Un informe de abril de este año reveló que el 70% de los jóvenes afectados logró eludir la restricción instalando VPN, aplicaciones que disfrazan la conexión de internet para simular que el usuario se conecta desde otro país. Además, creció la demanda de credenciales de identidad falsas para simular mayoría de edad.

"No solamente está fracasando, sino que está abriendo otra posibilidad delictual: la falsificación de documentos", señala Álvarez. Y traza una analogía directa: "Está prohibido conducir con alcohol en sangre y la gente sigue haciéndolo. Prohibir de golpe el acceso a redes a jóvenes que ya viven en ese entorno sería como querer sacarle una adicción a alguien de un día para el otro."

Qué pueden hacer las familias

Lejos del control parental —término que el propio Álvarez cuestiona por su connotación— el especialista propone construir lo que llama una "mediación parental": un acuerdo negociado con los hijos sobre tiempos de uso, tipo de contenidos y límites horarios. "Eso no se construye de un día para el otro, pero es importante que empiece desde temprana edad", sostiene.

También recomienda retrasar lo máximo posible la entrega de un dispositivo propio al niño o niña, y configurar adecuadamente cualquier dispositivo del adulto antes de prestarlo. "El algoritmo que nosotros alimentamos con nuestro consumo diario no es el mismo que debería ver un chico de ocho años", advierte.

En cuanto a herramientas técnicas, señala que la mayoría de las aplicaciones ya cuentan con configuraciones nativas de privacidad y seguridad que los adultos deberían conocer y activar. Pero insiste en que ninguna herramienta reemplaza el vínculo: "La mejor protección sigue siendo el lazo de confianza entre la familia."

Una alfabetización pendiente

Para Álvarez, el desafío de fondo es cultural y estructural. "Tenemos que ser conscientes de que internet es un espacio en el que todos habitamos y que tiene riesgos", afirma. Y señala tres responsables que deben actuar en simultáneo: las familias, las instituciones educativas y el Estado, a través de políticas públicas de alfabetización digital.

Mientras eso no ocurra, los foros seguirán operando, los algoritmos seguirán captando y los jóvenes más vulnerables seguirán encontrando en las pantallas lo que no encuentran en casa.