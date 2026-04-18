Colón visita a Deportivo Morón con el objetivo de mantener el liderazgo

Este sábado desde las 15.30, Colón jugará ante Deportivo Morón. Si el Sabalero empata o gana continuará siendo el único líder de la Zona A

Colón jugará este sábado un partido clave y es que visitará a Deportivo Morón, quien es el escolta del Sabalero . De esta manera, con un empate o un triunfo, el Rojinegro se asegurará continuar siendo el único líder en la Zona A.

El elenco dirigido por Ezequiel Medrán llega a este partido en el mejor momento y es que viene de sumar nada menos que tres victorias consecutivas.

Sin embargo, para este compromiso tendrá cuatro bajas, dos de ellas como el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende, no estuvieron tampoco en el partido con Racing de Córdoba y siguen fuera del equipo.

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Pero a esos dos jugadores se suman Mauro Peinipil y Julián Marcioni, quienes en el choque ante el equipo cordobés fueron reemplazados y luego se confirmó que ambos sufrieron lesiones musculares.

De esta manera, Medrán se inclinó por el uruguayo Emanuel Beltrán en lugar de Peinipil, mientras que Lucas Cano será el reemplazante de Marcioni.

Probables formaciones

Deportivo Morón: Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Gastón González o Gonzalo Berterame, Mauro Burruchaga, Juan Olivares; Franco Fagundez y David Bulacio. DT: Walter Otta.

Colón: Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Conrado Ibarra; Matías Muñoz, Federico Lértora, Ignacio Antonio; Ignacio Lago, Lucas Cano; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Horario: 15.30

Árbitro: Álvaro Carranza

TV: LPF Play