Messi, tras el empate de Argentina en Venezuela: "Es difícil jugar en una cancha así"

"Se hacen partidos feos, trabados, no hay dos pases seguidos. Es difícil jugar así", asumió el capitán de la Selección argentina tras el encuentro que comenzó media hora más tarde para intentar sacarle agua al campo de juego.

La reflexión de Messi en Argentina

"La cancha no ayudó para lo que nosotros queremos hacer y tuvimos que hacer un partido que no habíamos preparado. Tuvimos que luchar, ir por la segunda pelota, ganar los duelos y jugar con el error del rival, sin arriesgar mucho nosotros", resumió el futbolista del Inter Miami.

"Después de mucho tiempo fuera de las canchas estoy contento de volver. Pasé mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club, pero bueno estoy contento de tener continuidad y obviamente de estar otra vez acá", rescató Messi.

Respecto de su ausencia en los partidos ante Chile y Colombia, el rosarino explicó: "Todavía no había jugado y no estaba al 100% desde lo físico ni del tobillo. Fue algo normal y lo mejor era que me recuperara para volver lo mejor posible".