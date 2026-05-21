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Salario insuficiente: siete de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

Un informe privado advirtió que el 87% de los empleados argentinos considera como insuficiente su salario

21 de mayo 2026 · 11:30hs
Salario insuficiente: siete de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

Salario insuficiente: siete de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y siete de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos: 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consume el salario

  • 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes.
  • 21% logra estirarlo hasta la segunda semana.
  • A 15% le alcanza para menos de una semana y a 9% para una semana.
  • Solo 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que nueve de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo: “La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por «ganarle a la inflación», sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas 13% lo destinaría a inversiones.

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