Mosset: "Unión tiene la posibilidad maravillosa de lograr un campeonato"

La salida intermpestiva de Leonardo Madelón hizo que en el debut de la Copa de la Superliga, el técnico de Unión sea Marcelo Mosset (DT de la Reserva). Así las cosas, el Tato esuvo sentado en el banco en lo que fue el empate del Tate ante Arsenal por 1-1. La inclusión de Mosset se tomó como un interinato, ya que la idea de la dirigencia es incorporar un técnico, pero este parate en el fútbol retrasó las decisiones.

En consecuencia, por el momento el técnico de Unión es Mosset y en charla con SOL 91.5 el ex-jugador rojiblanco se refirió a este particular momento que le toca vivir. Pero además se esperanzó con el futuro en caso de que se reinicie el torneo que se suspendió con una sola fecha jugada.

En el inicio de la charla contó cómo se incorporó al club para trabajar en divisiones menores "Me retiré a mediados del 2017 y a fines del 2017 empecé participar de las divisiones formativas del club, incorporándome a trabajar tres dias en la semana. Y ya en 2018 comencé a dirigir distintas categorias con un impasse en el inicio del 2019 que fui ayudante de campo de Nicolás Frutos en San Luis Quillota en Chile", detalló.

image.png

Consultado por el momento en que lo toma esta chance de dirigir a Unión respondió: "Estoy en un momento bueno, siempre tuve el anhelo de ser director técnico, pero no solo de Primera División. Cuando uno se retira tiene ideas desordenadas y en estos tres años me encontré con mucha gente que me ayudó y me ordenó esas ideas. Estoy en un buen momento profesional, me falta mucho para seguir creciendo y aprendiendo, pero me sentí cómodo dirigiendo al equipo. Los jugadores me respetaron en las pequeñas decisiones que tomé. Vi un grupo muy comprometido, tuve una buena relación con ellos, estoy contento y sé lo que quiero como entrenador".

Acerca de este interinato dijo :"Hay que estar seguro y armado profesionalmente para dirigir Primera, no me gustaría quemar etapas, estoy bien donde estoy, me siento útil con los chicos, no estoy apurado ni me vuelvo loco por dirigir Primera. De todos modos estoy a disposición. Igualmente me sentí mas cómodo de lo que pensaba cuando entre al vestuario. Me sentí más comodo con los muchachos de Primera que con los de inferiores".

image.png

Para luego agregar: "Con los chicos hay que estar en todos los detalles, el jugador de Primera ya tiene mucho mas trabajo encima, además Leo (Madelón) dejó una base muy importante con mucho laburo, un equipo bastante acietado mas allá de que se sumaron muchos jugadores. Me sentí cómodo, hablé con tranquilidad y autenticidad como suelo hacerlo y tuve una buena recepción por parte de los futbolistas".

A la hora de describir la manera en que se maneja con sus dirigidos expresó: "Lo primero es ser auténtico, me considero una buena persona y hay que demostrarle esos valores al futbolista. Y después hay que estar atento a los detalles, manejarse con tranquilidad, el manejo del vestuario es fundamental. Creo ser un DT sencillo, con conceptos claros, me gustaban los entrenadores que tenían ese estilo. Soy de hablarle claro al jugador, es la forma mas eficaz para que el jugador entienda lo mas rapido posible el mensaje".

image.png

En cuanto a lo que puede ser el desarrollo de la Copa de la Superliga manifestó: " Ellos necesitaban el triunfo para empezar una nueva etapa sea cual sea el entrenador. Arrancar un torneo de 11 fechas en medio de un semestre es muy particular, no pudimos arrancar con un triunfo, pero en caso de reiniciarse es una oportunidad maravillosa que tiene este grupo de conseguir un campeonato con esta camiseta. Lo consiguió Tigre en un contexto mucho mas complicado el año pasado cuando ya habían descendido. Y sin lugar a dudas estos jugadores están en condiciones de pelear un torneo de 11 fechas y es para aprovecharlo, por el empate con Arsenal me dolió más por los muchachos".

Por último a la hora de hablar de su relación con Madelón contó: "Hablé mucho con Leo y su cuerpo técnico me nutrí mucho, es una persona de mucha experiencia, le hice muchas preguntas y estoy muy agradecido a Leo. La relación era buena, me ha llamado para que observe muchos trabajos que ellos planteaban para determinados rivales. Los he visto trabajar mucho al cuerpo técnico y siempre le estaré agradecido".