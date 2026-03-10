Alerta alimentaria: Assal prohíbe la venta de un aceite de oliva ilegal en Santa Fe

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) ordenó retirar del mercado el aceite de oliva marca "Olivares de Troya"

A través de la alerta alimentaria N.º 03/2026, las autoridades de Salud de la provincia, mediante la Assal, prohibieron la tenencia, transporte y comercialización en todo el territorio de Santa Fe del aceite de oliva "Olivares de Troya" , proveniente de La Rioja .

Tras una auditoría, se constató que tanto el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como el de Producto Alimenticio (RNPA) que figuran en el envase son inexistentes. Al tratarse de un producto falsamente rotulado e ilegal, se recomienda a los consumidores evitar su compra y, en caso de poseerlo, abstenerse de consumirlo.

A través de la Alerta Alimentaria N.º 03/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:

Producto: Aceite de Oliva

Marca: Olivares de Troya

Localidad: La Rioja

RNE Nº: 12-311627 (inexistente)

RNPA Nº: 12-32838 (inexistente)

Cont. Neto: 500 cm³

Fecha de vencimiento: diciembre 2028

Lote: diciembre 2028

Como asimismo todo otro producto alimenticio en el que se indique el RNE y/o RNPA antes indicado.

El motivo de la prohibición de Assal

El producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser así un producto ilegal.

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.