Sebastián Báez perdió con Medvedev y ya no quedan argentinos en Indian Wells

Sebastián Báez cayó en sets corridos frente al ruso Daniil Medvedev (11°) en la tercera ronda de Indian Wells , por lo que ya no quedan argentinos en el primer Masters 1000 de la temporada.

Medvedev, que quiere seguir de racha tras su título en Dubái, se impuso por 6-4 y 6-0, luego de una hora y 18 minutos de juego.

El primer set fue muy parejo, con Báez aguantándole muy bien el ritmo a Medvedev e incluso generando oportunidades de quiebre.

Sin embargo, el ruso pudo defender muy bien cada turno de saque que se le complicó e inclinó la balanza a su favor con un único quiebre que le sirvió para tomar ventaja.

Ya en el segundo set, se vio a un Medvedev mucho más confiado frente a Báez, que salió totalmente desmotivado y golpeado anímicamente.

Así fue como el ruso lo pasó por arriba en la segunda manga y lo pasó por arriba con un contundente 6-0 para quedarse con el triunfo y la clasificación a octavos de final, donde se medirá con el estadounidense Alex Michelsen.

Medvedev, que fue número 1 del mundo a principios de 2022, viene de quedarse con el título en el ATP 500 de Dubái y quiere redondear una buena actuación en Indian Wells que le permita demostrar que está para seguir dando pelea ante los mejores del mundo.

Báez, por su parte, había derrotado en las instancia previas al taiwanés Tseng Chun-hsin y al checo Jiri Lehecka (22°) demostrando un muy buen nivel.

El recorrido de Sebastián Báez por el 2026

El jugador bonaerense consiguió una buena regularidad en este 2026, donde llegó a la final en el ATP 250 de Auckland y a semis en el Argentina Open y el ATP 250 de Santiago de Chile, aunque la derrota en la primera ronda del ATP 500 de Río lo hizo caer afuera del top 50 en el ranking.

Luego de la derrota de Báez ya no quedan argentinos en el cuadro de individual masculino del Masters 1000 de Indian Wells. El otro representante nacional que había alcanzado esta instancia fue Francisco Cerúndolo (19°), que este lunes por la tarde cayó derrotado ante el británico Jack Draper (14°) por 6-1 y 7-5.