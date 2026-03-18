Felipe Viola, el árbitro para Defensa y Justicia-Unión

Unión visitará a Defensa y Justicia el sábado a las 17.45, con arbitraje de Felipe Viola. Cuáles son los antecedentes del colegiado.

18 de marzo 2026 · 07:47hs
Unión ya sabe quién será el encargado de impartir justicia este sábado 21 de marzo, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 17.45 en Florencio Varela, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El juez principal será Felipe Viola, en lo que marcará su primer antecedente dirigiendo al Tatengue.

La designación arbitral para este cruce se completa con Adrián Delbarba como asistente 1, Federico Lapalma como asistente 2, Gastón Iglesias en el rol de cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Sebastián Martínez y Mariana De Almeida como AVAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.

LEER MÁS: Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

En ese contexto, la presencia de Viola aparece como un dato a seguir de cerca, no solo porque será su estreno con Unión, sino también por el perfil estadístico que arrastra en las categorías donde le tocó actuar. En la Superliga Argentina, entre el Clausura 2025 y el Apertura 2026, dirigió 7 partidos, en los que mostró 39 amarillas y 2 rojas, números que reflejan una tendencia de control firme. En la Primera Nacional, además, suma 65 encuentros, con 283 tarjetas amarillas, 10 dobles amarillas y 13 expulsiones directas.

Unión y Defensa jugarán el sábado a las 17.45 en Florencio Varela, con arbitraje de Felipe Viola.

Si bien no tiene antecedentes con el conjunto rojiblanco, sí registra dos partidos arbitrando a Defensa y Justicia, ambos con saldo positivo para el Halcón. El primero fue el 31 de agosto de 2025, en la victoria por 2-1 ante Belgrano en el Norberto Tomaghello, con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello, luego del empate transitorio de Franco Jara de penal. El segundo fue el 8 de febrero de 2026, cuando el equipo de Varela se impuso 3-2 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, con un doblete de Miritello y otro tanto de Ayrton Portillo; para la Lepra descontaron Matías Cóccaro y Oscar Salomón.

LEER MÁS: Unión exige precisiones a Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

Así las cosas, Unión afrontará una visita exigente ante Defensa y Justicia con un árbitro inédito en su camino, mientras que el Halcón ya sabe lo que es ganar bajo la conducción de Viola. Un detalle más que se suma a la previa de un partido importante para ambos en la pelea de la Zona A.

Fecha 12 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Iglesias

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nahuel Viñas

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Lucas Pardo

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Sebastián Martinez

AVAR: Mariana De Almeida

20.00 Independiente – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Daiana Milone

22.15 Belgrano – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

20.00 Boca – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Manuel Sánchez

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Belén Bevilaqua

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Gisela Bosso

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Damián Espinoza

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Verlotta

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gerardo Lencina

union exige precisiones a racing por las ventas de nardoni y balboa

Unión exige precisiones a Racing por las ventas de Nardoni y Balboa

confirmado: union jugara ante agropecuario en rosario por copa argentina

Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa.

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Marcelo Estigarribia es duda para el partido que Unión jugará ante Defensa y Justicia.

El plantel de Unión volvió a los entrenamientos, con el foco puesto en Marcelo Estigarribia

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Último Momento
República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

Escalada total de Israel en el Líbano: ataques al centro de Beirut dejan decenas de víctimas civiles

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

República da la nota ante Sanjustino en el inicio de la 2° fecha del Apertura

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

El Travieso Lutti cosechó una buena victoria por KO en San Lorenzo de Tostado

Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"