Unión ya sabe quién será el encargado de impartir justicia este sábado 21 de marzo, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 17.45 en Florencio Varela, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El juez principal será Felipe Viola, en lo que marcará su primer antecedente dirigiendo al Tatengue.
Felipe Viola, el árbitro para Defensa y Justicia-Unión
Unión visitará a Defensa y Justicia el sábado a las 17.45, con arbitraje de Felipe Viola. Cuáles son los antecedentes del colegiado.
Por Ovación
Los antecedentes de Felipe Viola, árbitro de Defensa-Unión
La designación arbitral para este cruce se completa con Adrián Delbarba como asistente 1, Federico Lapalma como asistente 2, Gastón Iglesias en el rol de cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Sebastián Martínez y Mariana De Almeida como AVAR. El encuentro será televisado por TNT Sports.
En ese contexto, la presencia de Viola aparece como un dato a seguir de cerca, no solo porque será su estreno con Unión, sino también por el perfil estadístico que arrastra en las categorías donde le tocó actuar. En la Superliga Argentina, entre el Clausura 2025 y el Apertura 2026, dirigió 7 partidos, en los que mostró 39 amarillas y 2 rojas, números que reflejan una tendencia de control firme. En la Primera Nacional, además, suma 65 encuentros, con 283 tarjetas amarillas, 10 dobles amarillas y 13 expulsiones directas.
Si bien no tiene antecedentes con el conjunto rojiblanco, sí registra dos partidos arbitrando a Defensa y Justicia, ambos con saldo positivo para el Halcón. El primero fue el 31 de agosto de 2025, en la victoria por 2-1 ante Belgrano en el Norberto Tomaghello, con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello, luego del empate transitorio de Franco Jara de penal. El segundo fue el 8 de febrero de 2026, cuando el equipo de Varela se impuso 3-2 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, con un doblete de Miritello y otro tanto de Ayrton Portillo; para la Lepra descontaron Matías Cóccaro y Oscar Salomón.
Así las cosas, Unión afrontará una visita exigente ante Defensa y Justicia con un árbitro inédito en su camino, mientras que el Halcón ya sabe lo que es ganar bajo la conducción de Viola. Un detalle más que se suma a la previa de un partido importante para ambos en la pelea de la Zona A.
Fecha 12 del Torneo Apertura
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Iglesias
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nahuel Viñas
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Lucas Pardo
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Sebastián Martinez
AVAR: Mariana De Almeida
20.00 Independiente – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Daiana Milone
22.15 Belgrano – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Carlos Córdoba
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Boca – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Manuel Sánchez
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Belén Bevilaqua
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Gisela Bosso
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Damián Espinoza
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Verlotta
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina