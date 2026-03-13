Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las ofertas flash de "ChangoManía" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash de ChangoManía con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash de ChangoManía” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Exclusivo para SOCIOS MÂS CLUB

Oportunidad de 3x2 en galletitas saladas, bizcochos, tostadas y grisines. También en turrones y barras de cereal.

en galletitas saladas, bizcochos, tostadas y grisines. También en turrones y barras de cereal. Descuento del 80% en la segunda unidad en la compra de productos para el cuidado del cabello y cuidado facial.

en la compra de productos para el cuidado del cabello y cuidado facial. Oportunidad de compra del 70% de descuento en la segunda unidad de jabones líquidos, diluibles, en polvo y suavizantes.

de jabones líquidos, diluibles, en polvo y suavizantes. Descuento del 50% en la compra de solares corporales.

MÂS OFERTAS Y DESCUENTOS

Oportunidad de 4x3 y 12 cuotas sin interés (con tarjetas seleccionadas) en la compra de neumáticos con colocación gratis en MâsAutocenter.

(con tarjetas seleccionadas) en la compra de neumáticos en MâsAutocenter. Descuento del 50% en todos los termos y jarros de acero.

en todos los termos y jarros de acero. Descuento del 70% en la segunda unidad de baldes y secadores de marcas seleccionadas.

de baldes y secadores de marcas seleccionadas. Descuento del 25% en la compra de conservas de frutas.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.