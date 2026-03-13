Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las ofertas flash de "ChangoManía" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

13 de marzo 2026 · 00:22hs
Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las ofertas flash de ChangoManía con descuentos y promos exclusivas

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash de ChangoManía con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

  • Viernes 13, sábado 14 y domingo 15: 15% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO – aplica a todo el país.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las ofertas flash de ChangoManía” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Exclusivo para SOCIOS MÂS CLUB

  • Oportunidad de 3x2 en galletitas saladas, bizcochos, tostadas y grisines. También en turrones y barras de cereal.
  • Descuento del 80% en la segunda unidad en la compra de productos para el cuidado del cabello y cuidado facial.
  • Oportunidad de compra del 70% de descuento en la segunda unidad de jabones líquidos, diluibles, en polvo y suavizantes.
  • Descuento del 50% en la compra de solares corporales.

MÂS OFERTAS Y DESCUENTOS

  • Oportunidad de 4x3 y 12 cuotas sin interés (con tarjetas seleccionadas) en la compra de neumáticos con colocación gratis en MâsAutocenter.
  • Descuento del 50% en todos los termos y jarros de acero.
  • Descuento del 70% en la segunda unidad de baldes y secadores de marcas seleccionadas.
  • Descuento del 25% en la compra de conservas de frutas.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs Híper ChangoMAS descuentos

Lo último

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

Último Momento
Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

José Alonso, presidente de Colón: Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Ovación
Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe