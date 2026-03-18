Preocupación en Unión por la lesión de Julián Palacios

Julián Palacios fue una de las grandes figuras del empate ante Boca. Trabaja diferenciado por una molestia muscular y está en duda ante Defensa.

Julián Palacios pasó de ser uno de los nombres más destacados de Unión en el empate ante Boca a transformarse en una de las principales preocupaciones de cara al próximo compromiso en la Liga Profesional. Es que el volante, autor del gol con el que el Tatengue abrió la cuenta, pidió el cambio en los minutos finales y sembró incertidumbre en el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón.

Palacios había sido determinante en Santa Fe. No solo por el golazo que le permitió a Unión ponerse en ventaja, sino también por su incidencia en una de las jugadas más discutidas de la noche. En la acción que derivó en el empate de Miguel Merentiel, al mediocampista rojiblanco no le sancionaron una infracción clara de Lautaro Blanco, en una maniobra que además no fue revisada por el VAR, pese a las protestas locales.

Una molestia muscular que preocupa en Unión

Más allá de su muy buena producción futbolística, la noticia que dejó el partido tuvo que ver con su estado físico. Lo concreto es que Palacios arrastra una molestia muscular, motivo por el cual en las últimas horas trabajó de manera diferenciada respecto del resto del plantel.

Palacios.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Ahora, al jugador se le practicarán estudios para establecer con precisión el grado de la lesión y, a partir de esos resultados, se definirá si podrá estar disponible para visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado desde las 17.45 en Florencio Varela.

En un momento donde Unión necesita sostener rendimiento y regularidad, una eventual baja de Palacios sería sensible, sobre todo porque venía de mostrar un nivel alto y de convertirse en una pieza importante en el andamiaje ofensivo del equipo.

Las variantes que maneja Madelón en Unión

En caso de que el ex San Lorenzo no llegue en condiciones, Madelón tiene varias cartas sobre la mesa para rearmar el sector. Una de las alternativas es el ingreso de Bruno Pittón, lo que permitiría adelantar a Mateo Del Blanco a la zona de volantes y ubicar a Brahian Cuello decididamente por la derecha.

Otra opción pasa por el ingreso del uruguayo Emiliano Álvarez, en caso de que el entrenador apueste por una variante de perfil más defensivo para jugar en Florencio Varela.

Pero el abanico no termina ahí. Tampoco habría que descartar a Augusto Solari, Franco Fragapane y Misael Aguirre, nombres que aparecen como opciones válidas para cubrir un puesto clave en la estructura del equipo.

Estigarribia, otro foco de preocupación

Como si la situación de Palacios no alcanzara, en Unión también siguen de cerca la evolución de Marcelo Estigarribia, otro de los futbolistas que terminó con inconvenientes físicos tras el duelo ante Boca.

UNión San Lorenzo Marcelo Estigarribia UNO Santa Fe | José Busiemi

El delantero, que venía de jugar con recaudos luego del choque que protagonizó con Solari ante Independiente y por el que le aplicaron 12 puntos de sutura en la cabeza, también pidió el cambio por una molestia muscular y quedó bajo observación.

De esta manera, el atacante también está en duda para el choque ante Defensa y Justicia. Si finalmente no puede ser de la partida, Madelón cuenta con variantes como Agustín Colazo, Diego Armando Díaz o incluso Misael Aguirre para ocupar su lugar en ofensiva.

Unión espera definiciones

A pocos días de una nueva presentación fuera de casa, el cuerpo técnico rojiblanco aguarda los estudios de Palacios y la evolución física de Estigarribia para terminar de delinear el equipo.

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Por ahora, en Unión las alarmas están encendidas. Porque Palacios venía de ser protagonista absoluto ante Boca, pero terminó la noche con una molestia que hoy lo pone en duda. Y porque Madelón podría verse obligado a meter mano en una formación que necesita respuestas inmediatas para sostenerse en la pelea.