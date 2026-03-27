Grandes premios en la nueva edición de Súper Bingo en Casino Santa Fe

Casino Santa Fe invita a vivir una propuesta distinta este lunes 30 de marzo con la llegada del Bingo Irlanda, una edición especial que combina entretenimiento, premios y una experiencia pensada para disfrutar durante toda la tarde.

La actividad comenzará a partir de las 17:00 horas y el inicio del juego está previsto para las 18:00. Durante la jornada, quienes participen podrán acceder a más de $3.000.000 en premios, en un ambiente lleno de diversión.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse de manera anticipada en la línea de cajas del casino, de lunes a jueves en el horario de 12:00 a 20:00.

Con esta propuesta, Casino Santa Fe continúa ampliando su oferta de entretenimiento con eventos temáticos que combinan juegos, premios y propuestas para el público adulto.

Las actividades son exclusivas para mayores de 18 años. Las bases y condiciones del evento se encuentran disponibles en el stand de atención al cliente. Se recuerda que el juego compulsivo puede ser perjudicial para la salud.

Casino Santa Fe te espera para disfrutar de una jornada llena de diversión.