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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 10 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

10 de agosto 2026 · 06:21hs
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UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 10 de agosto en SANTA FE

  • 8 a 12: Colastiné Sur completo

Mantenimiento

  • 9 a 11: Berutti, Hermanos Figueroa, Los Teros y Misiones

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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