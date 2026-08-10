La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 10 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 10 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
10 de agosto 2026 · 06:21hs
- 8 a 12: Colastiné Sur completo
Mantenimiento
- 9 a 11: Berutti, Hermanos Figueroa, Los Teros y Misiones
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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