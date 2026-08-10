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El prestigioso fotógrafo Isidoro Zang expondrá en Santa Fe: presenta su muestra "Escrito en el Cuerpo"

Inaugurará su nueva muestra este jueves 13 de agosto a las 20:30, con entrada libre y gratuita en el espacio cultural de calle San Lorenzo 2925. La propuesta aborda la fragilidad, el tiempo y la poesía proyectada sobre la figura humana.

10 de agosto 2026 · 10:16hs
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El prestigioso fotógrafo Isidoro Zang expondrá en Santa Fe

El prestigioso fotógrafo Isidoro Zang expondrá en Santa Fe

El reconocido artista presentara en la foto galería Roberto Guidotti la muestra "Escrito en el Cuerpo". La actividad será con entrada libre y gratuita el próximo jueves 13 de Agosto a las 20.30 horas en la citada sala cultural, ubicada en calle San Lorenzo 2925 de nuestra ciudad.

Sobre la muestra

Desde la humanidad restallante de sus pletóricos retratos anteriores, Isidoro hace un viraje y cifra otro tramo de la condición humana. Poetiza sobre la fragilidad y efimeridad del existir. Lidia con la ansiedad abrumadora que despierta la finitud de la vida, se muestra vulnerable.

Entonces, desde la penumbra, sobrevuela la emoción en estas tomas de mujeres calmas punzadas por escrituras transitorias de poemas suyos. Son posantes solitarias que expresan la categoría sicológica del sentimiento, transmiten estado de interioridad. Quietas, se apoderan del escenario con sensualidad existencial. Y su actitud postural concentra el énfasis en lo escritural.

La mirada de Isidoro construye lo que mira. Así, estas fotos con dominio de lo incierto y lo delicado, modulan con la eficacia expresiva de la luz disponible el tránsito vital, rondan la huella y el tiempo.

Breve reseña del autor

Isidoro Zang nace en la Capital Federal en Agosto de 1945 y se traslada a Salta, donde fija residencia definitiva, en julio de 1974.

Al mismo año de su arribo a Salta comienza a frecuentar a la gente que por ese tiempo hacía fotografía como medio de expresión. Su formación es autodidacta.

Formó parte de diversos foto clubes, agrupaciones fotográficas, y también de distintos grupos culturales. Dictó cursos de fotografía en la Casa de la Cultura de Salta y en UPCN Salta.

Escribió distintos artículos de fotografía en los medios impresos "El Intransigente", "Crónica del NOA" y "Artenautas".

Tuvo un programa radial en LRA 4 Radio Nacional Salta y en LV9 Radio Salta sobre fotografía. Trabajó para prensa de la Casa de la Cultura en distintas épocas. Fue asesor para el área de fotografía de la Dirección de Cultura, cargo que ejerció ad-honorem. Participó en diversas muestras individuales y colectivas a nivel provincial, regional y nacional. Sus obras se encuentran en diversas colecciones públicas y privadas como el Museo de Bellas Artes de Salta,

MAC-Salta, Biblioteca Nacional "Mariano Moreno", Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de La Plaza", "Casa de África" (Cuba), Fotogalería "Roberto Guidotti".

Recibió por su labor en la cultura de Salta la distinción provincial "Mérito artístico".

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