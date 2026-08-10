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Rosario fue escenario del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

En la máxima cita nacional del atletismo, la santafesina Leila Garetto de Velocidad y Resistencia cumplió una destacada actuación en el estadio Municipal de Rosario, ya que ganó medalla de oro en salto triple, y plata, en largo

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 10:47hs
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La santafesina Leila Garetto cumplió una destacada actuación en el Nacional de Mayores que se disputó en Rosario.

fotos gentileza Emma Diciervo (@archiv004).

La santafesina Leila Garetto cumplió una destacada actuación en el Nacional de Mayores que se disputó en Rosario.

La 106ª edición del Campeonato Argentino se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Rosario con la organización de la Confederación Argentina de Atletismo y de ahora en adelante, para los principales atletas del país el foco estará concentrado en los compromisos internacionales que se avecinan en la ciudad de Santa Fe, los Juegos Suramericanos y el Sudamericano U23. Aunque esta vez el viento en contra no afectó tanto como el primer día, lo cierto es que el clima –frío- resintió la posibilidad de mejores registros en la pista en la jornada definitoria.

Para destacar fue la actuación de la santafesina Leila Garetto, quien se quedó con el oro en salto triple, que le sumó a la segunda ubicación en salto en largo. En salto con garrocha Luciana Gómez Iriondo ocupó la segunda posición, mientras que Milagros Lamagni se quedó con la medalla de bronce. Otra performance satisfactoria fue la de la velocista Agustina Wilhjeln con un tercer puesto en los 100 metros. El humbolense Brian López fue cuarto en largo, y Charly Johnson, en los 3.000 con obstáculos.

Luciana G&oacute;mez Iriondo se consagr&oacute; subcampeona nacional de salto con garrocha en Rosario.

Luciana Gómez Iriondo se consagró subcampeona nacional de salto con garrocha en Rosario.

Concluyó el Nacional de Mayores en Rosario

En salto triple, la santafesina Leila Garetto de Velocidad y Resistencia, entrenada por Andrés Mendoza, consiguió una marca de 12.11 +1.1, mientras que su hermana, Denise, que representa a Unión de Santa Fe, y es entrenada por Roger Mourzet y Jona Stehlik, ocupó la tercera ubicación, logrando la medalla de bronce, con un registro de 12 +1.1. El segundo lugar fue para la salteña Victoria Maccio con 12.04 +1.9.

En la prueba de salto en largo, en mujeres, la santafesina Leita Garetto, se quedó con la medalla de plata, con un registro de 5.48 +0.2, mientras que la ganadora fue Carola Bruno de Mar del Plata con una marca de 5.60 +1.5, mientras que en varones, el santafesino Brian López, oriundo de Humboldt, y representante de Velocidad y Resistencia quedó en la cuarta posición con un registro de 7.08 + 0.9, siendo Martín Saavedra de Capital Federal como el ganador con 7.82 +1.8.

En salto con garrocha, la porteña Carolina Scarponi se quedó con la medalla de oro en mujeres, con un salto de 3.80, mientras que el segundo lugar quedó para la santafesina Luciana Gómez Iriondo con 3.70, y la tercera ubicación fue para otra representante de la Asociación Santafesina, como lo es Milagro Lamagni que hizo un registro de 3.10. En varones, el marplatense Agustín Carril se llevó la medalla de oro con una marca de 5.30, mientras que Ayrton Franco de Reconquista fue segundo con un registro de 4.50, y Pietro Martina de San Guillermo fue cuarto con 4.30.

Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia fue tercera en garrocha y cuarta en lanzamiento del disco.

Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia fue tercera en garrocha y cuarta en lanzamiento del disco.

En los 100 metros llanos femenino, la santafesina Agustina Wilhjeln de Velocidad y Resistencia, fue tercera con un registro de 12.43, mientras que la ganadora resultó Belén Fritzsche de Buenos Aires se quedó con el oro con una marca de 12.25. En varones, el rafaelino Tomás Mondino ocupó la tercera posición con una marca de 10.59, mientras que el oro quedó en poder de Lucas Villegas de San Luis con 10.40, y su hermano, Tomás, con 10.48, se llevó la medalla de plata.

En la prueba de 200 metros, el rafaelino Tomás Mondino quedó en la cuarta posición con un registro de 21.29, mientras que el rosarino Francisco Santinelli fue séptimo con 21.55. En mujeres, prueba que ganó Florencia Lamboglia con 24.18, la santafesina entrenada por Nicolás Camargo, Agustina Wilhjeln fue quinta con una marca de 25.17.

En los 3.000 con obstáculos, el ganador fue Tomás Vega de Buenos Aires con 9.02.11, mientras que el santafesino Charly Johnson de Monte Vera ocupó la cuarta posición con 9.16.31. En lanzamiento de jabalina, Ignacio Fontana de Velocidad y Resistencia quedó quinto con 58.33, mientras que el rosarino Valentino Albertosi fue sexto con 53.26. En los 5.000 metros, José Zabala de Humboldt, quedó cuarto con una marca de 14.39.31, siendo el ganador Matías Reynaga de Salta quedó primero con 14.10.37.

Brian L&oacute;pez de Humboldt tuvo un buen rendimiento en salto en largo con un destacado cuarto lugar.

Brian López de Humboldt tuvo un buen rendimiento en salto en largo con un destacado cuarto lugar.

El rosarino Lázaro Bonora se consagró el ganador en la prueba de lanzamiento del disco con una marca de 54.01, mientras que en mujeres, Milagros Menoni de Rosario se quedó con el tercer puesto con un registro de 38.25, y la santafesina Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia ocupó el cuarto lugar con una marca de 34.70. En bala, el rosarino Juan Pablo Sale, quedó tercero con 16.13, mientras que Menoni, en mujeres, se quedó con la medalla de bronce con un registro de 12.34. En lanzamiento del martillo, Tobías Cacciabue del Club Unión Cultural y Deportivo de San Guillermo finalizó quinto con una marca de 57.22, mientras que el santafesino Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia quedó séptimo con un registro de 52.49.

Rosario Campeonato Atletismo
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