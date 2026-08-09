Uno Santa Fe | Colón | Colón

Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

El Sabalero derrotó 1-0 a San Telmo en el debut de Iván Delfino y alcanzó los 39 puntos. Ferro continúa como líder, mientras que Deportivo Morón, que goleó a Acassuso, sigue como escolta. Godoy Cruz también ganó y se acercó a los puestos de arriba.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 19:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

UNO Santa Fe / José Busiemi

La fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Colón volvió a la victoria al superar 1-0 a San Telmo en el Brigadier López, en el estreno de Iván Delfino como entrenador, y se consolidó en el tercer puesto con 39 unidades.

LEER MÁS: Colón hizo oficial su parte médico: tres jugadores quedaron bajo seguimiento

El Sabalero aprovechó además algunos resultados de sus perseguidores para mantenerse en zona de protagonismo. Ferro, pese a llegar con dos derrotas consecutivas, reaccionó y venció 2-1 a Los Andes como visitante, resultado que le permitió conservar el liderazgo con 46 puntos. Deportivo Morón, por su parte, goleó 4-1 a Acassuso y llegó a 41 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente.

Colón volvió a ganar y quedó a siete del líder

La victoria ante San Telmo tuvo un valor especial para Colón. El equipo rojinegro consiguió cortar una pequeña racha negativa y, con 39 puntos en 24 partidos, continúa tercero, a siete unidades de Ferro y a dos de Morón.

El equipo de Iván Delfino quedó además un punto por encima de Almirante Brown, que había escalado al tercer lugar de manera provisoria tras vencer a Ciudad de Bolívar, aunque el Sabalero recuperó esa posición con su triunfo.

Más atrás aparece Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a Chaco For Ever y alcanzó los 37 puntos, mientras que Deportivo Madryn suma 36 con un partido menos. Bolívar quedó séptimo con 34 y Los Andes, pese a la derrota ante Ferro, permanece octavo con 33.

La pelea por arriba y los resultados de la fecha

Entre los resultados destacados del domingo también estuvo la victoria de Racing de Córdoba, que derrotó 1-0 a San Miguel y llegó a 30 puntos. Mitre de Santiago del Estero, en tanto, superó 2-1 a Defensores de Belgrano y alcanzó las 28 unidades.

LEER MÁS: Colón lanzó una promoción de abonos para los últimos siete partidos en el Brigadier López

En la parte baja, la derrota dejó a San Telmo con 23 puntos, mientras que All Boys también acumula 23. Chaco For Ever tiene 22, al igual que Central Norte, aunque este último cuenta con un partido menos. Acassuso cierra la tabla con 21 unidades.

Con 24 jornadas disputadas —aunque varios equipos todavía tienen partidos pendientes—, Colón vuelve a mirar hacia arriba. El triunfo ante San Telmo le permitió iniciar de la mejor manera el ciclo Delfino y sostenerse en una posición expectante, con el objetivo de reducir la diferencia con Ferro y Morón en las fechas que quedan.

Colón Primera Nacional Delfino
Noticias relacionadas
la reflexion de delfino tras la victoria de colon: hay que recuperar la confianza

La reflexión de Delfino tras la victoria de Colón: "Hay que recuperar la confianza"

el uno por uno de colon en el ajustado triunfo ante san telmo en el brigadier lopez

El uno por uno de Colón en el ajustado triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

sin brillar, pero ganando: colon festejo ante san telmo en el debut de delfino

Sin brillar, pero ganando: Colón festejó ante San Telmo en el debut de Delfino

todo el color de la previa de colon frente a san telmo en el brigadier lopez

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Lo último

Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Escándalo en plena misa en Recreo: un hombre irrumpió a los gritos, increpó a los fieles y terminó detenido

Escándalo en plena misa en Recreo: un hombre irrumpió a los gritos, increpó a los fieles y terminó detenido

Defensa le ganó a Newells en un tremendo final en Florencio Varela

Defensa le ganó a Newell's en un tremendo final en Florencio Varela

Último Momento
Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Escándalo en plena misa en Recreo: un hombre irrumpió a los gritos, increpó a los fieles y terminó detenido

Escándalo en plena misa en Recreo: un hombre irrumpió a los gritos, increpó a los fieles y terminó detenido

Defensa le ganó a Newells en un tremendo final en Florencio Varela

Defensa le ganó a Newell's en un tremendo final en Florencio Varela

Intratable: Agustín Colazo abrió el camino de otra victoria de Gimnasia

Intratable: Agustín Colazo abrió el camino de otra victoria de Gimnasia

Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

Ovación
Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

Ignacio Lago, figura y goleador de Colón: No hay que perder más puntos

Ignacio Lago, figura y goleador de Colón: "No hay que perder más puntos"

Barrios: Colón necesitaba con urgencia ganar de local

Barrios: "Colón necesitaba con urgencia ganar de local"

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Todo el color de la previa de Colón frente a San Telmo en el Brigadier López

Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

Policiales
Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe