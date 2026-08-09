Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

El Sabalero derrotó 1-0 a San Telmo en el debut de Iván Delfino y alcanzó los 39 puntos. Ferro continúa como líder, mientras que Deportivo Morón, que goleó a Acassuso, sigue como escolta. Godoy Cruz también ganó y se acercó a los puestos de arriba.

La fecha 24 de la Zona A de la Primera Nacional dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Colón volvió a la victoria al superar 1-0 a San Telmo en el Brigadier López, en el estreno de Iván Delfino como entrenador, y se consolidó en el tercer puesto con 39 unidades.

El Sabalero aprovechó además algunos resultados de sus perseguidores para mantenerse en zona de protagonismo. Ferro, pese a llegar con dos derrotas consecutivas, reaccionó y venció 2-1 a Los Andes como visitante, resultado que le permitió conservar el liderazgo con 46 puntos. Deportivo Morón, por su parte, goleó 4-1 a Acassuso y llegó a 41 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente.

Colón volvió a ganar y quedó a siete del líder

La victoria ante San Telmo tuvo un valor especial para Colón. El equipo rojinegro consiguió cortar una pequeña racha negativa y, con 39 puntos en 24 partidos, continúa tercero, a siete unidades de Ferro y a dos de Morón.

El equipo de Iván Delfino quedó además un punto por encima de Almirante Brown, que había escalado al tercer lugar de manera provisoria tras vencer a Ciudad de Bolívar, aunque el Sabalero recuperó esa posición con su triunfo.

Más atrás aparece Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a Chaco For Ever y alcanzó los 37 puntos, mientras que Deportivo Madryn suma 36 con un partido menos. Bolívar quedó séptimo con 34 y Los Andes, pese a la derrota ante Ferro, permanece octavo con 33.

La pelea por arriba y los resultados de la fecha

Entre los resultados destacados del domingo también estuvo la victoria de Racing de Córdoba, que derrotó 1-0 a San Miguel y llegó a 30 puntos. Mitre de Santiago del Estero, en tanto, superó 2-1 a Defensores de Belgrano y alcanzó las 28 unidades.

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En la parte baja, la derrota dejó a San Telmo con 23 puntos, mientras que All Boys también acumula 23. Chaco For Ever tiene 22, al igual que Central Norte, aunque este último cuenta con un partido menos. Acassuso cierra la tabla con 21 unidades.

Con 24 jornadas disputadas —aunque varios equipos todavía tienen partidos pendientes—, Colón vuelve a mirar hacia arriba. El triunfo ante San Telmo le permitió iniciar de la mejor manera el ciclo Delfino y sostenerse en una posición expectante, con el objetivo de reducir la diferencia con Ferro y Morón en las fechas que quedan.