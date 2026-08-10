Merced a una performance digna del mejor de los elogios, el Club Regatas de Santa Fe, alcanzó el cuarto triunfo consecutivo en la Liga Honor de waterpolo al imponerse de manera ajustada a Independiente de Avellaneda por 13 a 12. De esta manera la escuadra verde y oro santafesina cosechó la sexta victoria en la competición en un año muy particular ya que se ha sumado al plantel superior a varios valores que provienen de las divisiones inferiores.
Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires
Por la fecha 11 de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe se impuso a Independiente por un ajustado 13 a 12 en cancha de Argentino Juniors y sumó la cuarta victoria consecutiva
Por Ovación
Regatas y una racha muy positiva
Por la undécima jornada del certamen nacional de waterpolo, la entidad lagunera volvió a refrendar su buen presente, venciendo en la pileta del Club Argentino Juniors en Capital Federal a un muy duro elenco de Independiente de Avellaneda, con un gol de diferencia, en un intenso encuentro, pero que tuvo como MVP a Octavio Molinas, que fue el autor de cuatro goles, y fue determinante en la victoria de los santafesinos en Buenos Aires.
Un gran trabajo de todo el equipo, que sigue creciendo partido a partido, en una temporada que arrancó de menos a más, con cuatro triunfos seguidos. Viene de ganarle de local en el natatorio Pedro Consuegra a Náutico Rosario por 16 a 9 con Juan Fernández como figura, anteriormente, había derrotado al puntero Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por un claro 12 a 7, y previamente le había ganado a River Plate en Buenos Aires por un ajustado 12 a 11.
Además de la victoria del lagunero sobre el elenco bonaerense, Gimnasia y Esgrima de Rosario derrotó a Combinado Nacional por 16 a 9 en cancha de Provincial de Rosario, mientras que en el mismo escenario, el elenco del Parque de la Independencia derrotó a River Plate por 17 a 15 con Mateo Giri en el anfitrión como MVP y la anotación de 7 goles. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires fue contundente e impiadoso al ganarle a Náutico Avellaneda de Rosario por 23 a 11 con Carlos Camnasio en la visita como MVP marcando siete goles.
Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia de Buenos Aires 30, Provincial 25, Gimnasia y Esgrima de Rosario 24, Regatas de Santa Fe 22, River Plate 15, Combinado Nacional 7, Náutico Avellaneda de Rosario 6 e Independiente 3. En la próxima fecha, Regatas de Santa Fe recibirá a Combinado Norte en el Pedro Consuegra, Gimnasia de Rosario será anfitrión de River Plate, Gimnasia de Buenos Aires con Provincial e Independiente con Náutico de Rosario.
Síntesis
Independiente 12- Regatas de Santa Fe 13
Independiente: Santiago Ventoso, Benjamín Dyachenko, Tomás Núñez, Tomás Poggi, Joaquín Etchagaray, Cristian Malnero, Guido Poggi, Matías Carballo, Thiago Antunes, Valentín Parrone, Gonzalo Mecozzi, Manuel Santos y Gianluca Zupone. DT: Gabriel Ramírez.
Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández (c), Octavio Molinas, Lucas Picatto, Diego Campanella, Agustín Trossero, Facundo Doello, Juan Fernández, Mateo López, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Facundo Ramb y Nicolás Villamayor. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.
Goles: CAI: Poggi 4, Mecozzi 4, Malnero 2, Carballo 1, Parrone 1; CRSF: Molinas 3, Trossero 3, Fernández 3, Doello 2, Campanella 1, Matías Picatto 1.
Expulsiones a favor: 8 CAI, 4 CRSF
Árbitro: Maximiliano Palacio y Agustín Pinski
Cancha: Argentinos Juniors.