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Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires

Por la fecha 11 de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe se impuso a Independiente por un ajustado 13 a 12 en cancha de Argentino Juniors y sumó la cuarta victoria consecutiva

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 10:00hs
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Gran triunfo como visitante consiguió Regatas en la Liga de Honor de waterpolo.

Gran triunfo como visitante consiguió Regatas en la Liga de Honor de waterpolo.

Merced a una performance digna del mejor de los elogios, el Club Regatas de Santa Fe, alcanzó el cuarto triunfo consecutivo en la Liga Honor de waterpolo al imponerse de manera ajustada a Independiente de Avellaneda por 13 a 12. De esta manera la escuadra verde y oro santafesina cosechó la sexta victoria en la competición en un año muy particular ya que se ha sumado al plantel superior a varios valores que provienen de las divisiones inferiores.

Regatas y una racha muy positiva

Por la undécima jornada del certamen nacional de waterpolo, la entidad lagunera volvió a refrendar su buen presente, venciendo en la pileta del Club Argentino Juniors en Capital Federal a un muy duro elenco de Independiente de Avellaneda, con un gol de diferencia, en un intenso encuentro, pero que tuvo como MVP a Octavio Molinas, que fue el autor de cuatro goles, y fue determinante en la victoria de los santafesinos en Buenos Aires.

Un gran trabajo de todo el equipo, que sigue creciendo partido a partido, en una temporada que arrancó de menos a más, con cuatro triunfos seguidos. Viene de ganarle de local en el natatorio Pedro Consuegra a Náutico Rosario por 16 a 9 con Juan Fernández como figura, anteriormente, había derrotado al puntero Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por un claro 12 a 7, y previamente le había ganado a River Plate en Buenos Aires por un ajustado 12 a 11.

Además de la victoria del lagunero sobre el elenco bonaerense, Gimnasia y Esgrima de Rosario derrotó a Combinado Nacional por 16 a 9 en cancha de Provincial de Rosario, mientras que en el mismo escenario, el elenco del Parque de la Independencia derrotó a River Plate por 17 a 15 con Mateo Giri en el anfitrión como MVP y la anotación de 7 goles. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires fue contundente e impiadoso al ganarle a Náutico Avellaneda de Rosario por 23 a 11 con Carlos Camnasio en la visita como MVP marcando siete goles.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia de Buenos Aires 30, Provincial 25, Gimnasia y Esgrima de Rosario 24, Regatas de Santa Fe 22, River Plate 15, Combinado Nacional 7, Náutico Avellaneda de Rosario 6 e Independiente 3. En la próxima fecha, Regatas de Santa Fe recibirá a Combinado Norte en el Pedro Consuegra, Gimnasia de Rosario será anfitrión de River Plate, Gimnasia de Buenos Aires con Provincial e Independiente con Náutico de Rosario.

Síntesis

Independiente 12- Regatas de Santa Fe 13

Independiente: Santiago Ventoso, Benjamín Dyachenko, Tomás Núñez, Tomás Poggi, Joaquín Etchagaray, Cristian Malnero, Guido Poggi, Matías Carballo, Thiago Antunes, Valentín Parrone, Gonzalo Mecozzi, Manuel Santos y Gianluca Zupone. DT: Gabriel Ramírez.

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández (c), Octavio Molinas, Lucas Picatto, Diego Campanella, Agustín Trossero, Facundo Doello, Juan Fernández, Mateo López, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Facundo Ramb y Nicolás Villamayor. DT: Eduardo Bonomo y Ovidio López.

Goles: CAI: Poggi 4, Mecozzi 4, Malnero 2, Carballo 1, Parrone 1; CRSF: Molinas 3, Trossero 3, Fernández 3, Doello 2, Campanella 1, Matías Picatto 1.

Expulsiones a favor: 8 CAI, 4 CRSF

Árbitro: Maximiliano Palacio y Agustín Pinski

Cancha: Argentinos Juniors.

Regatas Santa Fe Buenos Aires
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