Colón le apunta a Patronato y Delfino pone el foco en los jugadores lesionados

El próximo sábado Colón recibirá a Patronato e Iván Delfino seguirá con atención la evolución de los jugadores lesionados

Federico Lértora fue reemplazado debido a una molestia en su rodilla.

La victoria obtenida ante San Telmo trajo tranquilidad en el mundo Colón y además sirvió para cortar una racha de tres partidos sin triunfos, con dos derrotas y un empate.

Pero más allá del triunfo, está claro que el Sabalero no tiene margen de error y por eso está obligado a ganarle el sábado a Patronato en el Brigadier López.

Delfino estará atento a la recuperación de algunos futbolistas

Y pensando en ese cotejo, el entrenador rojinegro Iván Delfino seguirá de cerca la evolución de los jugadores lesionados y de aquellos que debieron ser reemplazados en el partido ante San Telmo.

Respecto a los que no estuvieron ante el Candombero, es un hecho que tampoco estarán contra Patronato. Y es que Alan Bonansea padece un esguince de rodilla y continuaría fuera del equipo.

En tanto que Darío Sarmiento sufre un esguince en el tobillo, que también lo dejaría al margen del encuentro frente al equipo entrerriano.

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De esta manera, la atención estará puesta en dos jugadores que debieron pedir el cambio. Uno de ellos es Federico Lértora quien luego de ser reemplazado se lo pudo ver con hielo en su rodilla.

Mientras que Leandro Garate pidió el cambio. Si bien en un primer momento y por la manera en la que salió se pensaba que podía ser una lesión muscular, Delfino habló de un calambre.

No obstante, habrá que aguardar el correr de estas horas para tener mayores certezas respecto al estado físico de estos dos futbolistas, para saber si podrán jugar ante Patronato.