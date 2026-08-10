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El Rey Balbuena volvió a dejar su marca en el Centro Gallego de Santa Fe

El santafesino Cristian Balbuena derrotó por puntos en decisión unánime al cordobés Montenegro en categoría pluma, en el festival organizado por Orlando Azcurra y Luciano Fernández

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 09:49hs
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El Rey Cristian Balbuena consiguió otra victoria en su segundo combate en el campo rentado.

El Rey Cristian Balbuena consiguió otra victoria en su segundo combate en el campo rentado.

El boxeador santafesino Cristian Balbuena venció por puntos a Mauro Montenegro en una nueva edición del festival organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay, en un evento desarrollado en el Centro Gallego de Santa Fe, y bajo la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. El púgil de nuestra capital se impuso por decisión unánime en cuatro rounds, en la categoría pluma, y selló así su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones en el campo rentado.

Una victoria sin discusión para el Rey Balbuena

El Rey Balbuena de 22 años, en cuatro asaltos casi calcados, en los que pudo dominar y controlar a su rival, superó a el Chispa oriundo de Córdoba, impuso condiciones y no dejó nunca que su ocasional rival se le acerque, contando además con puntería en sus envíos, para seguir sumando puntos a lo largo de los capítulos. Montenegro nunca dejó de intentar achicar, de tratar de meterse en la corta, pero Balbuena siempre hacía lo suyo y lo dejaba lejos.

El pleito que contó con el arbitraje del corondino Ariel Morua, tuvo los siguientes guarismos en las tarjetas de los jueces actuantes en el escenario ubicado en avenida Galicia 1357: Torcuarto Arzeno dio 40-36, Darío Gómez 39-37 y Lisandro Maglier 40-36, es decir, que la victoria del pupilo de Luciano Fernández en el gimnasio Upper de nuestra capital ganó con absoluta autoridad una pelea importante ante un duro y complicado rival cordobés de 35 años.

"A la pelea Cristian llegó muy bien físicamente, dio muy bien con el peso. La pelea fue completa, fue a cuatro rounds. Hizo mucha diferencia, por lo que ganó muy claro. Delos tres jueves, dos le dieron la tarjeta ganada 40-36, ósea que los cuatro asaltos los ganó, y el otro le dio 39-37. Pero esta amplia diferencia en las tarjetas con un rival duro, la verdad que aguantaba bien los golpes, y siempre iba para adelante. Pero Cristian lo boxeó muy bien, tuvo muy buen ritmo en las manos, y pudo hacer todo lo que se pedía de la esquina. Así que fue un gran triunfo, un gran paso hacia adelante para seguir esta carrera, que ya lleva dos peleas con dos victorias" le dijo Lucho Fernández a UNO Santa Fe.

El p&uacute;gil del gimnasio Upper consigui&oacute; vencer por decisi&oacute;n un&aacute;nime al cordob&eacute;s Mauro Montenegro.

El púgil del gimnasio Upper consiguió vencer por decisión unánime al cordobés Mauro Montenegro.

Por su parte, Cristian, manifestó que "La verdad es que estoy muy contento, y satisfecho por la pelea que tuvimos que afrontar. Fue una pelea complicada, ya que fue un combate muy duro. Sobre todo teniendo en cuenta que fue un rival que no conocía, no lo vi pelear nunca. Pero bueno, la verdad que tuve confiado, confiado en mí mismo, confiado en mi equipo, confiado en el trabajo que hicimos durante estos meses. Así que bueno, pudimos llevarnos la pelea. La segunda como profesional, lo cual me pone muy alegro, y esto me lleva a seguir trabajando para cuando salga una nueva oportunidad".

Una cartelera amateur con buenos combates

En la velada desarrollada en el Centro Gallego, organizada por Luciano Fernández y Orlando Azcurra, se desarrollaron doce combates con púgiles amateurs. El fiscal de la convocatoria fue José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, los árbitros fueron Ariel Morua y Ricardo Centurión, mientras que los jueces fueron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Emanuel Baisetto y Torcuato Arzeno. Como cronometrista estuvo Beatriz Perassi y el doctor Sergio Ramseyer fue el médico de la velada.

Balbuena de 22 a&ntilde;os gan&oacute; un duro combate en el Centro Gallego de Santa Fe.

Balbuena de 22 años ganó un duro combate en el Centro Gallego de Santa Fe.

En los combates que tuvo como protagonistas a mujeres, Analía Bordón del Pequeño Demino Boxing Club de Desvío Arijón se impuso a Emilce Chelini del gimnasio Upper por puntos en hasta 56kg; la santafesina Milagros Andrighetto del Upper venció a Sofía SIlva del Moto Box en hasta 56kg, y Virginia Lugo del Upper derrotó a Yoana Aguilar del Maquinita Box por puntos en hasta 60 kg. Por su parte, Martín Mottura del Toledo Boxing venció por puntos a Abibal Chaparro del Boxer y Brian Torres del Boxing Center hizo lo propio con Pablo Sochnink del Ceaf de Santo Tomé.

Además, Máximo Martínez de el Establo Box de Santo Tomé venció por puntos a Lautaro Balbo del Boxing Center, Uriel González de Desvío Arijón doblegó a Alexander Molina del Willie Pep, Andrés Gamarra del Upper le ganó a Bruno Gamarra del King Box, Camilo Ojea del Willie Pep superó a Mauricio Santillán del Toledo Box, Alan Battaglia del Puma Box a Kevin Fernández del Willie Pep, y Federico Palavecino del Upper a Franco Ojeda de Santo Tomé.

Balbuena Rey Centro Gallego
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