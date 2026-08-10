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Pronóstico en Santa Fe: lunes frío, máxima de 14° y cómo seguirá el tiempo esta semana

La ciudad de Santa Fe amaneció este lunes con 7,1° y una térmica de 6,5°. El pronóstico anticipa una jornada mayormente soleada y temperaturas en descenso. ¿Cómo seguirá el tiempo martes, miércoles y jueves?

10 de agosto 2026 · 07:21hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 7.1º y una térmica de 6.5° a las 7 de la mañana. Máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la acción plena del sistema de alta presión pos frontal, en el cual se presentan aportes de aire desde el oeste en altura y desde el sureste con tendencia a rotar al este en superficie. Esta situación genera que si bien la mayor parte de la jornada debería presentarse soleada, se observe el aumento gradual de la nubosidad con el correr de las horas permitiendo que las temperaturas máximas desciendan levemente respecto de la jornada de ayer.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones estables. Temperaturas mínimas en suave ascenso, 6° y poco cambio máximas, 15°. Vientos moderados del sector este/sureste.

En tanto se espera un miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 7°, suave descenso de las máximas, 12° y poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

Por último, jueves con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7°, suave descenso de las máximas, 10° y poca amplitud térmica. Vientos moderados del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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