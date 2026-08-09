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Ignacio Lago, figura y goleador de Colón: "No hay que perder más puntos"

El delantero fue nuevamente determinante para el Sabalero y convirtió el penal que le dio la victoria ante San Telmo. Tras el estreno de Iván Delfino, Lago destacó la importancia de volver a sumar de a tres y puso el foco en la recta final del campeonato.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 18:29hs
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Ignacio Lago, figura y goleador de Colón: No hay que perder más puntos

UNO Santa Fe / José Busiemi

Ignacio Lago volvió a ser decisivo para Colón. El delantero, una de las principales cartas ofensivas del equipo, marcó de penal el 1-0 ante San Telmo y fue una de las figuras de un triunfo sufrido, pero muy importante para el Sabalero, que comenzó con el pie derecho el nuevo ciclo de Iván Delfino.

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Era un partido donde no podíamos dejar de sumar, entonces era importante volver a sumar de tres”, remarcó Lago luego del encuentro. Y agregó: “Es un nuevo ciclo, un nuevo técnico, es la etapa final, así que no hay que perder más puntos”.

Lago valoró el rendimiento, pero pidió seguir mejorando en Colón

Más allá de la victoria, el atacante reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir. “Eso siempre, por más que estés primero, segundo o tercero, siempre hay algo para mejorar. Es un ciclo nuevo, un entrenador nuevo, nuevas ideas, entonces uno se va amoldando”, explicó.

En ese sentido, Lago destacó especialmente lo realizado durante la primera mitad: “Creo que el primer tiempo fue muy bueno, donde tuvimos situaciones claras. Creo que fue similar a lo que pasó en Caseros. Por ahí no me tocó convertir allá, tampoco acá al principio y, quiera o no, eso es importante para el equipo, pero por lo menos sumamos de a tres”.

“Si querés salir campeón hay que salir a ganar en todos lados”

Con la mira puesta en la parte decisiva del torneo, Lago también resaltó la importancia de jugar como local. El Brigadier López se transformó en uno de los principales respaldos de Colón, que perdió apenas un partido en Santa Fe durante el año.

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“Sí, obvio. Esta es nuestra fortaleza, perdimos un solo partido en lo que va del año, entonces acá es difícil. Es una cancha difícil, donde corre la pelota y donde se puede jugar”, señaló.

Por último, el goleador dejó una premisa clara para lo que viene: “Siempre digo lo mismo: hay que salir a ganar en todos lados porque si querés salir campeón, hay que salir a ganar en todos”.

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