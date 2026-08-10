La información recopilada por el Anillo Digital muestra cómo cambia el tránsito según el día de la semana. Los horarios laborales y escolares marcan los principales picos de circulación. Así se mueve Santa Fe: los horarios en los que más vehículos circulan por la ciudad

El Anillo Digital de Santa Fe superó los 3,1 millones de lecturas de patentes: revelan la hora de mayor tránsito en los ingresos

La ciudad de Santa Fe ya cuenta con información concreta sobre cómo se mueve el tránsito en sus principales accesos. Los primeros datos obtenidos a través del Anillo Digital permiten identificar los horarios de mayor circulación durante la semana y muestran diferencias entre los días hábiles y el fin de semana.

Más allá de las 3,1 millones de lecturas de patentes registradas desde la puesta en funcionamiento del sistema, en noviembre de 2025, la herramienta comienza a convertirse en una fuente de información estratégica para conocer los movimientos cotidianos de quienes ingresan y salen de la capital provincial.

El Anillo Digital “no hace multas, controla los accesos a la ciudad para mayor seguridad”

El objetivo de la Municipalidad es utilizar esos datos para mejorar la movilidad, reducir demoras, planificar desvíos y tomar decisiones sobre el tránsito a partir de información en tiempo real.

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Los días hábiles: el primer pico aparece a las 7

De lunes a viernes, los datos muestran un comportamiento marcado por las actividades laborales y educativas.

El mayor movimiento vehicular se registra alrededor de las 7 de la mañana, un horario que coincide con el ingreso a escuelas, universidades, comercios y lugares de trabajo. Se trata del primer gran momento de circulación en los accesos a la ciudad.

Después de ese pico, el flujo disminuye hacia media mañana, cuando se reduce el movimiento asociado al comienzo de la jornada.

Pero el tránsito vuelve a incrementarse cerca del mediodía y permanece sostenido durante buena parte de la tarde. El segundo momento de mayor circulación se registra entre las 16 y las 17 horas, cuando coinciden la salida de establecimientos educativos y el regreso de trabajadores y vecinos hacia sus hogares.

De esta manera, el comportamiento de los días hábiles permite identificar dos momentos centrales de circulación: el ingreso de la mañana y el movimiento de la tarde.

Qué pasa con el tránsito los sábados

El comportamiento cambia durante los sábados. En lugar de concentrarse en las primeras horas de la jornada, el flujo vehicular aumenta de manera gradual desde la mañana. La circulación alcanza un primer pico cerca del mediodía, cuando se incrementan los desplazamientos vinculados con actividades comerciales, compras y otros movimientos propios del fin de semana.

Luego se observa una disminución durante la siesta y, a partir de las 18 horas, el tránsito vuelve a crecer.

Los datos muestran así una dinámica diferente a la de los días laborables, con una circulación más distribuida a lo largo de la jornada.

Los domingos, menos movimiento al mediodía

Los domingos presentan un comportamiento similar al de los sábados, aunque con algunas diferencias. La actividad vehicular comienza más tarde y el movimiento registrado durante el mediodía resulta menos intenso que el observado los sábados.

La circulación vuelve a incrementarse posteriormente, acompañando las actividades propias de la jornada y los desplazamientos hacia distintos puntos de la ciudad.

Estos patrones permiten a la Municipalidad comenzar a construir una radiografía del tránsito santafesino, identificando no solamente cuánto se circula sino también cuándo se concentra el movimiento vehicular.

El Anillo Digital, una herramienta para entender la movilidad

Actualmente, el Anillo Digital de Santa Fe cuenta con pórticos ubicados en puntos estratégicos: la Autopista Santa Fe-Rosario, avenida Blas Parera, Ruta Nacional N.º 168 y avenida Almirante Brown.

Estos dispositivos registran el movimiento de vehículos que ingresan y egresan de la ciudad y generan una base de información que permite analizar los patrones de circulación.

Desde su implementación, el sistema acumuló más de 3,1 millones de lecturas de patentes, entre registros completos y lecturas parciales de automóviles y motocicletas.

Pero el valor de la herramienta no está solamente en contabilizar vehículos. La información permite conocer los horarios de mayor demanda, los cambios en los flujos de circulación y el comportamiento del tránsito según el día de la semana.

Ese conocimiento puede resultar clave para diseñar políticas públicas de movilidad, definir operativos, organizar desvíos y anticipar situaciones que puedan generar congestiones.

Semáforos inteligentes: el próximo paso

El análisis de los movimientos registrados por el Anillo Digital forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la movilidad en Santa Fe, que también incluye el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y la renovación de la red de semáforos inteligentes.

La implementación de los nuevos semáforos incorpora cámaras, videoanalítica, inteligencia artificial y nuevos controladores, con el objetivo de detectar cómo se comporta el tránsito en las principales avenidas e intersecciones.

La tecnología permitirá que los semáforos puedan adaptar sus tiempos de funcionamiento de acuerdo con el flujo vehicular. Por ejemplo, si una avenida concentra un volumen de vehículos significativamente mayor que una calle transversal, el sistema podrá extender durante algunos segundos la luz verde para favorecer la circulación.

A medida que avance la instalación de los equipos y la puesta en funcionamiento del software, la información comenzará a concentrarse en el Centro de Monitoreo municipal.

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