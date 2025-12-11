Nuevo Parador en Costa Este Say Beach abre sus puertas y marca el inicio del verano en Santa Fe

Tras una noche inaugural con más de 700 invitados especiales y autoridades, Say Beach abre sus puertas al público este miércoles 10 de diciembre.

La ciudad suma una nueva propuesta para vivir la temporada: Say Beach, el parador que llega a la costanera santafesina con un formato moderno, descontracturado y pensado para disfrutar el verano desde el día hasta la noche.

Este nuevo multiespacio combina gastronomía, música, relax, solárium y actividades de entretenimiento y deporte, convirtiéndose en un verdadero club de playa.

Say Beach nace de la unión del Grupo Say No More y Grupo Kwam, dos empresas con amplia trayectoria en entretenimiento y gastronomía. Ubicado en la renovada zona de la Costanera Este, Paseo La Laguna, el espacio cuenta con 300 metros de explanada con calle, arena y río, y una estructura totalmente equipada con servicios y accesibilidad.

Con estética cuidada y una agenda que se renovará semana a semana, el parador busca convertirse en el nuevo hotspot del verano 2025/26.

“Queremos que Say Beach sea sinónimo de buena vibra y grandes momentos. Diseñamos un espacio para que cada experiencia se sienta única”, expresaron los socios.

Principales atractivos del parador

Zona de relax y solárium con vista privilegiada.

Propuesta gastronómica con opciones frescas y veraniegas.

Activaciones, afters y eventos temáticos durante toda la temporada.

Espacios pensados para creadores de contenido e influencers.

Música y ambientación diaria adaptada a los distintos momentos del día.

Playón deportivo recreativo con programación de torneos de beach vóley, fútbol 5 femenino, hockey beach y otras disciplinas.

Punto de encuentro de deportes acuáticos livianos como kayak y SUP. Actividades deportivas a cargo de Kona Team, como entrenamiento funcional y running.

“Estamos hablando de una apuesta construida en conjunto entre lo público y lo privado. Es importante destacar que se ha recuperado un espacio con enorme potencial que estuvo inactivo durante varios años. Con la coordinación y el apoyo de la Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe, junto al impulso del sector privado, hoy está en marcha una nueva forma de vivir el verano”, señalaron desde la organización.

Con su apertura oficial, Say Beach llega para potenciar la actividad recreativa de la ciudad y sumar una propuesta diferente para los santafesinos y el turismo de cercanía.

Redes sociales: @saybeachsf