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Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

El volante central de 20 años aparece en la mira de un poderoso equipo ucraniano y la propuesta que llegó a Santa Fe sería lo suficientemente importante para darle lugar.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 15:04hs
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Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

Mientras Unión transita días clave en la definición de la continuidad de Leonardo Madelón y en la planificación de la segunda parte de la temporada, también se mueve fuerte en el mercado de pases. Y uno de los nombres que más ruido genera es el de Rafael Profini.

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El mediocampista surgido de las inferiores rojiblancas se convirtió en una de las grandes apariciones del último tiempo y ahora podría protagonizar una transferencia que le deje al club una importante inyección económica en dólares.

Del interés del Shakhtar a la avanzada del Metalist 1925

Hace algunas semanas trascendió que el poderoso Shakhtar Donetsk seguía de cerca al volante tatengue. Sin embargo, con el correr de los días surgió otro protagonista en escena: el Metalist 1925.

Según informó el portal especializado Transferfeed, la entidad ucraniana avanzó con una oferta de 3 millones de euros por el futbolista de 20 años. Incluso, el interés sería impulsado directamente por el entrenador Mladen Bartulovic, quien considera a Profini una pieza ideal para reforzar el mediocampo de su equipo.

La negociación es manejada directamente por el presidente Luis Spahn junto al representante del jugador, Christian Bragarnik, quienes analizan las condiciones de una operación que, de concretarse, sería una de las más importantes para Unión en los últimos mercados.

Una venta que puede cambiar el panorama económico para Unión

Si bien oficialmente no trascendieron montos definitivos ni modalidades de pago, las versiones que circulan en el entorno rojiblanco indican que la propuesta resulta muy atractiva para las arcas del club.

No es un dato menor. Unión necesita recursos para afrontar distintos compromisos económicos y también para encarar el próximo mercado de pases, donde Madelón pretende reforzar el plantel si finalmente continúa al frente del equipo.

Por eso, una eventual transferencia de Profini aparece como una oportunidad difícil de dejar pasar, más allá de la importancia deportiva que ganó el volante en la estructura rojiblanca.

De promesa a activo estratégico para Unión

Profini pasó de ser una apuesta de las inferiores a convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel profesional. Su crecimiento despertó el interés de clubes europeos y hoy lo ubica en el centro de una negociación que podría marcar un antes y un después en su carrera.

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Mientras tanto, en Santa Fe aguardan novedades. La oferta está sobre la mesa y todo indica que las conversaciones avanzan. La decisión final todavía no está tomada, pero el futuro del mediocampista parece estar cada vez más cerca del fútbol ucraniano.

Unión Profini Ucrania
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