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Tras un año y medio de conflicto, Iapos normalizó la atención pediátrica con 140 profesionales nuevos y contratación directa

Desde este lunes los afiliados a Iapos vuelven a acceder a la atención pediátrica bajo cobertura habitual. El director del organismo, Nolasco Salazar, confirmó el acuerdo con la Asociación de Pediatras y anticipó un nuevo servicio de atención domiciliaria en 45 o 60 días.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de junio 2026 · 16:21hs
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Los afiliados de Iapos en la ciudad de Santa Fe y la región vuelven a contar con atención pediátrica bajo el sistema habitual de cobertura

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Los afiliados de Iapos en la ciudad de Santa Fe y la región vuelven a contar con atención pediátrica bajo el sistema habitual de cobertura

Después de más de un año y medio de conflicto sin resolución, los afiliados de Iapos en la ciudad de Santa Fe y la región vuelven a contar con atención pediátrica bajo el sistema habitual de cobertura. El organismo alcanzó un acuerdo con la Asociación de Pediatras de Santa Fe que se tradujo en la incorporación de alrededor de 140 profesionales en el departamento La Capital, con una novedad central: el pago será directo, sin intermediación gremial.

"Luego del diálogo permanente que tuvimos durante este último año con la Asociación de Pediatras de Santa Fe, logramos que vuelvan a prestar atención a nuestros afiliados a partir del día de hoy", confirmó el director de Iapos, Nolasco Salazar. "Nos pone muy contentos que hayamos logrado llegar a esta situación", añadió.

El pago directo, la novedad central del acuerdo

Uno de los cambios más significativos del nuevo esquema es la modalidad de liquidación de honorarios. "El pago va a ser directo a través de un portal de IAPOS, que es el portal de prestadores. Está orientado exclusivamente para ellos en esta oportunidad", precisó Salazar.

El funcionario explicó que los honorarios se mantendrán en línea con los valores del resto de la provincia, sin aumentos de cápitas ni modificaciones arancelarias especiales. Además, adelantó que esta experiencia podría extenderse a otros sectores: "Tenemos pensado que esta primera experiencia, gradualmente, pueda acompañar a otros profesionales que tengan inconvenientes con las distintas gerenciadoras o empresas de intermediación".

iapos obra social
Obra social provincial Iapos

Obra social provincial Iapos

Cómo se destrabó el conflicto

El acuerdo llegó tras un extenso y complejo proceso de negociación. Salazar reconoció las dificultades que implicó llegar a este punto. "La insistencia de esta gestión, sentarnos a una mesa en repetidas oportunidades, fue clave. El diálogo va limando cuestiones", señaló el director.

El funcionario también reconoció las tensiones con la intermediación gremial a lo largo del proceso. "La imposibilidad de volverlos a sentar en la mesa con la asociación gremial nos llevó a hacer los máximos esfuerzos. Buscamos darles alguna comodidad para que puedan sentirse abrazados por el Instituto y que eso se corresponda con nuestros afiliados", explicó. Y concluyó: "Lo bueno es que hemos llegado a buen puerto".

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Un abanico de opciones para los afiliados

El nuevo esquema amplía significativamente las alternativas de atención pediátrica disponibles para los afiliados. "A partir de ahora el afiliado tiene un abanico de prestaciones en pediatría", destacó Salazar. Concretamente, los beneficiarios podrán acceder a pediatras de la Asociación Pediátrica, a profesionales de la Gremial Médica y, en los próximos meses, a un nuevo servicio de atención domiciliaria.

Pediatría en el domicilio: en 45 o 60 días

Salazar anticipó además la implementación de un servicio inédito para los afiliados del organismo. "Estamos trabajando en un servicio de pediatría domiciliaria que va a llevar al profesional médico por una urgencia pediátrica a la casa de nuestros afiliados", explicó el director. "Todavía no está implementado. Se va a poner en marcha en 45 o 60 días", precisó.

El funcionario resumió el espíritu de la gestión con una frase que engloba el objetivo del acuerdo: "Más servicios para nuestra gente es lo que buscamos desde la actual gestión".

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