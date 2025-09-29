Planeá tu escapada a Buenos Aires con Central de Pasajes

Un viaje a Buenos Aires siempre es una buena idea: historia, gastronomía y vida cultural a toda hora. Con Central de Pasajes, podés organizar tu escapada y vivir la ciudad a tu manera: en pareja, con amigos o solo.

Hay ciudades que nunca se apagan, pero en primavera parecen brillar de manera especial. Buenos Aires es una de ellas: los jacarandás tiñen las calles de violeta, los parques se llenan de vida y la ciudad recupera ese pulso que invita a salir sin mirar el reloj. Podés perderte entre librerías y cafés si viajás solo, disfrutar de cenas románticas en pareja, sumarte a la energía de bares y shows con amigos, o compartir parques y actividades al aire libre en familia.

Si ya estás pensando en una escapada, Central de Pasajes hace que organizarla sea cuestión de minutos: elegí tu horario, compará precios de más de 150 empresas y comprá tus pasajes a Buenos Aires desde la web o la app. Lo difícil no será llegar, sino decidir por dónde empezar a vivir la ciudad.

Buenos Aires en primavera: 5 experiencias para disfrutarla

1) Caminar por la ciudad

sergio 2

Con la primavera, Buenos Aires se abre como un escenario ideal para descubrir a pie. En pareja, vale la pena perderse por las calles elegantes de Recoleta. Sus plazas arboladas, cafés de estilo europeo y el inconfundible aire cultural del barrio crean un telón perfecto para caminar sin prisa y disfrutar de un paseo íntimo.

Quienes viajan con amigos pueden animarse a recorrer los pasajes escondidos de San Telmo, donde murales, bares antiguos y rincones inesperados llenan de anécdotas y fotos improvisadas cada paso del recorrido.

Las familias, mientras tanto, pueden optar por el bus turístico hop-on hop-off, que permite subir y bajar en lugares icónicos como el Obelisco, La Boca o Puerto Madero, ofreciendo comodidad para todos y diversión para los más chicos sin cansancio extra.

2) Disfrutar los parques

La primavera vuelve irresistibles los espacios verdes de Buenos Aires. Para quienes viajan en pareja, el Rosedal de Palermo es un clásico que nunca falla: caminar entre rosales en flor, alquilar un bote en el lago o extender un mantel para un picnic bajo la sombra crea un escenario romántico y atemporal.

Los grupos de amigos encuentran acá otro tipo de energía. Pedalear alrededor del lago, compartir mates en el césped o simplemente tirarse a descansar bajo el sol hace que el espacio se viva como un punto de encuentro relajado pero lleno de vida.

Las familias, en cambio, encuentran en la Reserva Ecológica de Costanera Sur un lugar ideal: senderos amplios, vistas abiertas y la posibilidad de observar aves en su hábitat hacen que grandes y chicos se conecten con la naturaleza mientras disfrutan del día.

3) Recorrer ferias y antigüedades

En Buenos Aires, las ferias callejeras se convierten en experiencias que suman a cualquier viaje. Quienes viajan en pareja pueden dedicar una tarde a recorrer con calma los puestos de antigüedades en San Telmo. Encontrar un objeto singular, darle valor como recuerdo y compartir el descubrimiento hacen del paseo una experiencia íntima y auténtica, que deja huellas más allá de las fotos.

Si el recorrido es con amigos, conviene pasar por Palermo Soho y Palermo Viejo: probar comida callejera, curiosear entre objetos de diseño y disfrutar de música en vivo hace que la salida sea una aventura divertida e imprevisible.

Para las familias, la feria de Plaza Francia es un plan ideal. Allí los artesanos ofrecen piezas únicas que entretienen a chicos y grandes por igual, mientras el parque invita a caminar tranquilos, dejar que los niños corran y disfrutar del aire libre en un entorno seguro y agradable.

4) Asistir a los museos y teatros

sergio 3

Buenos Aires tiene una vida cultural que se siente en cada esquina. Para quienes viajan en pareja, nada supera la experiencia de entrar al Teatro Colón, dejarse envolver por sus salones dorados y vivir una función que mezcla historia y sofisticación. Los grupos de amigos suelen preferir la energía más contemporánea del MALBA, donde el arte dialoga con la vida moderna y siempre da pie a seguir la charla en un café cercano de Palermo.

Las familias, por su parte, encuentran propuestas pensadas para despertar la curiosidad de los más chicos. El Museo de Arte Moderno, con sus salas interactivas, permite que ellos experimenten y participen, mientras los adultos disfrutan del recorrido con otra mirada. Y para quienes buscan un ritmo más sereno, el Museo Nacional de Bellas Artes ofrece un paseo tranquilo entre obras maestras que conectan con la tradición artística universal.

5) Conocer la noche porteña

La noche porteña también tiene planes para todos los gustos. Para las parejas, Puerto Madero despliega un escenario romántico con sus diques iluminados, ideal para una cena junto al río. Los grupos de amigos encuentran en Palermo bodegones con platos enormes, bares con terrazas y un ambiente que siempre sorprende.

Para las familias la Avenida Corrientes ofrece un plan que nunca falla: empezar la noche con una obra de teatro y continuar con una pizza en lugares míticos como Güerrin, Las Cuartetas o Banchero, una tradición porteña que conquista tanto a grandes como a chicos.

Llegar a Buenos Aires nunca fue tan simple

Viajar a Buenos Aires es dejarse llevar por la emoción de la escapada: sentir la expectativa mientras planificás el viaje, elegir el horario que más te convenga y subirte al micro con todo listo para disfrutar. Cada trayecto se convierte en parte de la experiencia, y desde que comenzás hasta que llegás a tu destino, todo fluye con facilidad y comodidad.

Para quienes vienen de otras provincias, tener los traslados resueltos hace que el viaje sea mucho más placentero. Con la App Android de Central de Pasajes podés comprar tus boletos con anticipación y tenerlos siempre a mano en el celular. Así, solo resta entregarte a la ciudad, redescubrir Buenos Aires en primavera y disfrutar de cada detalle que tiene para vos.