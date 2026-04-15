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Lértora, la voz del líder: "Colón encontró el camino"

Federico Lértora destacó el gran presente de Colón y remarcó la importancia del grupo, la constancia y el trabajo diario para sostener la ilusión del ascenso.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 10:21hs
Lértora, la voz del líder: Colón encontró el camino

Prensa Colón

En un momento donde Colón empieza a consolidarse como uno de los principales candidatos al ascenso, la voz del capitán toma un valor especial. Federico Lértora, referente dentro y fuera de la cancha, analizó el presente del equipo y dejó en claro cuál es la receta para sostenerse en lo más alto: trabajo, humildad y enfoque.

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“Estamos en un clima distinto, muy positivo. Se disfruta el día a día, los entrenamientos, pero siempre enfocados en el objetivo”, explicó el mediocampista en diálogo con Radio Gol (FM 96.7). Un mensaje que sintetiza el momento de un plantel que no solo gana, sino que también transmite solidez y convencimiento.

Un grupo fuerte, la base del líder Colón

Más allá de los resultados, Lértora hizo hincapié en el valor del grupo como sostén de este presente. “Estamos contentos, pero con los pies sobre la tierra. Sabemos que es un torneo largo y que hay que sostener la regularidad”, afirmó.

El capitán remarcó que el verdadero desafío no es llegar a la cima, sino mantenerse: “Hay momentos buenos y malos, y la clave es saber ajustar en cada situación sin perder la calma”.

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En ese sentido, el liderazgo del experimentado volante aparece como una pieza clave en un equipo que encontró equilibrio y una identidad clara dentro del campo.

Un torneo exigente y sin margen, según Federico Lértora

Con conocimiento del fútbol argentino y experiencia internacional, Lértora no dudó en calificar a la Primera Nacional como una categoría compleja: “Es muy competitiva, nadie te regala nada. Cada partido se juega como una final”.

Además, destacó que la exigencia no solo pasa por lo futbolístico, sino también por lo mental: “No hay que volverse loco por los resultados. Hay que enfocarse en lo nuestro, en mejorar cada día y seguir creciendo como equipo”.

La vuelta y el sentido de pertenencia

El mediocampista también valoró su regreso al club en un contexto difícil, pero que hoy muestra otra cara. “El cariño de la gente es impresionante. Es algo que me hace muy bien y te impulsa a dar siempre un poco más”, confesó.

Lejos de asumir un rol individualista, Lértora dejó en claro su mirada colectiva: “No se logra nada solo. Creo en el grupo, en el trabajo en equipo y en que todos empujemos para el mismo lado”.

Versatilidad y compromiso

Consultado sobre su rol dentro del equipo, el capitán no esquivó la responsabilidad y se mostró dispuesto a adaptarse a lo que necesite el entrenador: “Estoy para jugar donde haga falta. Lo hice en distintos lugares y no tengo problema en volver a hacerlo si el equipo lo necesita”.

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Una muestra más del compromiso de un futbolista que entiende el momento y el objetivo que persigue Colón.

Con un equipo que crece en juego y resultados, y con referentes que bajan un mensaje claro, Colón transita un presente alentador. Pero como bien lo marca su capitán, el verdadero desafío recién empieza: sostener la regularidad en un torneo largo, duro y sin margen de error.

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