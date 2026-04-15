La inflación de marzo se aceleró en Santa Fe: subió 3,6% y acumula 32,7% en un año

Las carnes encabezaron las subas con casi 10% en un mes. Educación y transporte también presionaron sobre el índice provincial.

El Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2026 una suba mensual del 3,6% , según el informe publicado este miércoles por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). La cifra representa una aceleración respecto de los meses previos —febrero había cerrado en 2,7%— y eleva el acumulado anual al 9,3%, con una variación interanual de 32,7%.

Las carnes subieron casi 10% en un solo mes, traccionando con fuerza el capítulo de alimentos y bebidas Las carnes subieron casi 10% en un solo mes, traccionando con fuerza el capítulo de alimentos y bebidas

El capítulo de alimentos y bebidas fue el de mayor incidencia en el índice general, con una suba del 4,2% mensual y una contribución de 1,47 puntos porcentuales al total. Al interior de ese grupo, el rubro carnes fue el más dinámico: el asado trepó un 9,0%, la carne picada especial un 9,9%, el cuadril y la nalga un 9,9% y 9,7% respectivamente, y el pollo entero un 8,7%. Medidas en términos interanuales, las carnes acumulan una suba del 57,0%, la más alta de toda la canasta.

Educación lideró las subas mensuales por capítulo con un 7,0%, en línea con los ajustes de aranceles del inicio del ciclo lectivo. Le siguieron en orden descendente transporte y comunicaciones (4,1%), otros bienes y servicios (4,0%) e indumentaria (3,5%). El capítulo con menor presión fue esparcimiento, con apenas 1,2%. Mientras que los alquileres lo hicieron al 1,7%, acumulando en doce meses una suba del 48,9%. El transporte público de pasajeros mostró un salto mensual del 13,9%.

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Tendencia de mediano plazo

La variación interanual del 32,7% consolida una desaceleración sostenida respecto del pico registrado en 2024, cuando el índice llegó a superar el 296% interanual en marzo de ese año. Sin embargo, la aceleración observada en marzo —tras varios meses de subas más moderadas, con un piso del 1,4% en mayo de 2025— enciende señales de atención sobre la dinámica de precios en el inicio de 2026.

El índice es elaborado mensualmente por el IPEC con base metodológica del INDEC, relevando aproximadamente 22.400 precios en cerca de 1.000 locales informantes de toda la provincia.