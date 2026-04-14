Rosario Design Week 2026: llega a Rosario el nuevo salón de arquitectura, diseño y ambientación

Del 19 al 28 de junio se realizará ROSARIO DESIGN WEEK 2026 , el nuevo salón de arquitectura, diseño y ambientación de la ciudad.

Durante diez jornadas, el evento reunirá propuestas vinculadas al interiorismo, el mobiliario y las principales tendencias del hogar contemporáneo.

La muestra tendrá lugar en las futuras torres Howo by Milo Lockett , ubicadas en Salta 2030, en un espacio de casi 1.000 metros cuadrados de exposición. Allí participarán marcas, estudios y empresas de arquitectura, diseño y construcción de Argentina.

Esta primera edición de ROSARIO DESIGN WEEK se desarrollará en una locación elegida por su proyección urbana y por su vínculo con el desarrollo del complejo Howo by Milo Lockett, un proyecto inmobiliario a cargo de Pascual Construcciones, que contará con intervenciones artísticas del reconocido artista plástico Milo Lockett.

Durante el salón se presentarán más de 20 espacios especialmente intervenidos, donde arquitectos, diseñadores y marcas del sector exhibirán propuestas aplicadas a distintos ambientes del hogar. Entre ellos se destacarán livings, cocinas, dormitorios, vestidores, espacios de trabajo, mobiliario de exterior, sanitarios y griferías, iluminación, textiles, alfombras y soluciones vinculadas al equipamiento contemporáneo.

La muestra propone acercar las tendencias actuales en arquitectura interior y diseño, combinando materiales, mobiliario, iluminación y ambientación en escenarios reales que permiten visualizar cómo se integran estos elementos en proyectos residenciales contemporáneos.

ROSARIO DESIGN WEEK 2026 está pensada como un espacio de encuentro para arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores, desarrolladores inmobiliarios y empresas del sector, así como también para el público interesado en el diseño y la arquitectura como parte del estilo de vida y del desarrollo urbano.

A lo largo de los diez días del evento, los visitantes podrán recorrer los distintos espacios expositivos y conocer propuestas aplicadas al diseño del hogar contemporáneo, desde el equipamiento integral de ambientes hasta soluciones en materiales, terminaciones e innovación en interiorismo.

La muestra abrirá sus puertas del 19 al 28 de junio y las entradas serán a beneficio de Fundación Alas para Soñar.

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IG: rosariodesignweek