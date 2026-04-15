Ataque a colectivo de la Línea 5 en Santa Fe: rompieron un vidrio a piedrazos en la zona norte

Un nuevo ataque a un colectivo en el norte de la ciudad generó preocupación. El chofer denunció que rompieron un vidrio con una piedra, aunque no había pasajeros y no hubo heridos.

Un nuevo hecho de violencia contra el transporte público se registró en el norte de la ciudad de Santa Fe . Un colectivo de la Línea 5 fue atacado a piedrazos mientras realizaba su recorrido, en lo que se convierte en el segundo episodio de estas características en menos de una semana en la misma zona.

La denuncia fue radicada por el chofer de la unidad, un hombre de 52 años, en la Seccional Séptima . Según relató, el hecho ocurrió cuando circulaba por la intersección de Hugo Wast y Hermano Figueroa , en el tramo final del recorrido.

En ese momento, el conductor escuchó un fuerte impacto que provocó la rotura de un vidrio lateral derecho. De inmediato activó el botón antipánico y, al llegar a una parada, pudo constatar que el cuarto ventanal estaba dañado. En el lugar hallaron una piedra de gran tamaño, que habría sido utilizada para cometer el ataque.

El chofer precisó además que al momento del hecho no había pasajeros a bordo, por lo que no se registraron heridos. La situación contrasta con lo ocurrido días atrás en el mismo sector, cuando una pasajera resultó lesionada tras un ataque similar contra otra unidad.

El nuevo episodio reaviva la preocupación por la seguridad en el transporte urbano y la reiteración de hechos violentos en la zona norte de la capital provincial.

• LEER MÁS: Colectivos en crisis: empresas de transporte de Santa Fe ya readecuan horarios para "sostener el servicio"