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Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Unión difundió el operativo para el partido de este viernes frente a Newell's. Horarios, accesos, precios y condiciones de ingreso, en una guía completa para el tatengue.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 10:34hs
Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Prensa Unión

El viernes por la noche no será uno más en Santa Fe. En el estadio 15 de Abril, Unión recibirá a Newell’s desde las 20.30, en un partido que promete tribunas colmadas. En ese contexto, el club difundió un comunicado con todos los detalles que el hincha debe tener en cuenta para evitar inconvenientes.

Sin boleterías: todo se compra online

Uno de los cambios más importantes es que no habrá venta física de entradas. Tanto generales como plateas deberán adquirirse exclusivamente de manera digital a través del sistema oficial del club.

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Esto implica que el hincha deberá llegar al estadio con su acceso ya gestionado, sin excepciones.

Socios: condiciones claras para ingresar

Desde la institución remarcaron que los socios deberán cumplir con requisitos básicos:

-Tener la cuota de abril al día

-Presentar carnet y DNI

-En caso de deuda, podrán regularizarla en el momento vía online

Un punto a tener en cuenta: no habrá retención de carnets por falta de pago, pero sí se impedirá el ingreso hasta que se regularice la situación.

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Además, los carnets con fallas serán retenidos, aunque el socio podrá entrar presentando el DNI.

Valores actualizados

Para este encuentro, los precios varían según condición y ubicación:

Socios:

-Preferencial baja: $50.000

-Preferencial alta: $35.000

-Laterales: $30.000

-Redonda: $25.000

No socios:

-Generales: $40.000

-Jubilados: $20.000

-Menores: $10.000

-Plateas (según sector): entre $65.000 y $90.000

Cómo será el ingreso al estadio de Unión

El operativo contempla accesos diferenciados:

Populares: por Cándido Pujato y López y Planes

Platea Redonda y Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini

Preferenciales, palcos y sector sudeste: Bv. Pellegrini y López y Planes

También habrá sectores específicos para personas con discapacidad, con cupos limitados en algunos casos.

Horarios a tener en cuenta

-Apertura del estadio: 18.30

-Inicio del partido: 20.30

Desde el club insisten en llegar con anticipación, especialmente por el sistema de ingreso y la alta concurrencia esperada.

Un detalle clave

El codo de damas y jubilados será exclusivo para socios, una medida que busca ordenar la distribución del público en ese sector.

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Con todos estos puntos sobre la mesa, Unión se prepara para una noche importante en su casa. Para el hincha, la consigna es clara: organizarse con tiempo, cumplir los requisitos y llegar temprano para vivir una jornada sin contratiempos en el 15 de Abril.

Unión hincha Newell's
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