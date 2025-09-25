Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

25 de septiembre 2025 · 00:51hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y nuevas oportunidades de compra para seguirfestejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

  • Viernes 26: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETASDE DÉBITO EN UN PAGO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 26 y sábado 27: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO,en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica solo en sucursales de Viedma, GBA y CABA).
  • Sábado 27 y domingo 28: 20% de descuento pagando conQR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • Oportunidad de 3x2 en porrones de cerveza y en galletitas dulces rellenas y obleas (exclusivo MâsClub). Además, en barritas, turrones, caramelos y chupetines.
  • Descuento del 50% en la segundad unidad de gaseosas de primeras marcas, aguas saborizadas y aguas minerales.
  • Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures, quesos untables y dulce de leche de marcas seleccionadas.
  • Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs
