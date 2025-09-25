Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre , la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y nuevas oportunidades de compra para seguir festejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las “ofertas flash CUMPLEMÂS” con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

Oportunidad de 3x2 en porrones de cerveza y en galletitas dulces rellenas y obleas (exclusivo MâsClub). Además, en barritas, turrones, caramelos y chupetines.

en porrones de cerveza y en galletitas dulces rellenas y obleas (exclusivo MâsClub). Además, en barritas, turrones, caramelos y chupetines. Descuento del 50% en la segundad unidad de gaseosas de primeras marcas, aguas saborizadas y aguas minerales.

unidad de gaseosas de primeras marcas, aguas saborizadas y aguas minerales. Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures, quesos untables y dulce de leche de marcas seleccionadas.

de yogures, quesos untables y dulce de leche de marcas seleccionadas. Descuentos del 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal. 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.

en la compra de neumáticos. Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.