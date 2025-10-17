Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

17 de octubre 2025 · 00:29hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana con nuevas oportunidades de compra para seguir festejando el CumpleMâs y un especial con opciones por el DÍA DE LA MADRE.

  • Viernes 17: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 17 y sábado 18: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica en todas las sucursales del país).
  • Sábado 18 y domingo 19: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

ESPECIAL DÍA DE LA MADRE: 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en secadores y planchitas de pelo de marca profesional y cientos de opciones más para regalar en indumentaria, bazar y deco.

  • Oportunidad de 3x2 en tabletas, bombones de chocolate, jugos en polvo y jabones seleccionados.
  • Oportunidad de 2x1 en manteca y cacao en polvo de marcas seleccionadas.
  • Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures, quesos crema, quesos untables y postrecitos de marcas líderes.
  • Descuento del 50% en la segunda unidad de gaseosas de marca líder, dulce de leche, agua mineral y yogures. También en quesos y fiambres feteados.
  • Descuento del 30% en la compra de vinos seleccionados. Además, en productos de limpieza y cuidado personal de marcas especiales.
  • Oportunidades del 35%, 20% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • Oportunidad del 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos seleccionados.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs
