Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 7, sábado 8 y domingo 10 de noviembre la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash BLACK FRIDAY” exclusivas por tiempo limitado.

7 de noviembre 2025 · 00:25hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones por el BLACK FRIDAY con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana, en todas las sucursales del país.

  • Viernes 7: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 7 y sábado 8: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica en todas las sucursales del país).
  • Sábado 8 y domingo 9: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las ofertas flash del BLACK FRIDAY con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • Oportunidad de 2x1 en todos los jugos en polvo, chocolatadas, café instantáneo, pastas secas, mayonesa y cervezas de marcas seleccionadas.
  • Opción de 3x2 en galletitas dulces, postrecitos y salchichas de marcas seleccionadas (4x2 en quesos y fiambres feteados exclusivo para socios MâsClub).
  • Oportunidad del 80% en la segunda unidad de galletitas seleccionadas, pañales y productos varios de cuidado personal de marcas seleccionadas.
  • Opción de ahorro del 70% en la segunda unidad de dulce de leche, yogures, levadura, quesos crema y quesos untables seleccionados. También en leches larga vida de primera marca y productos para el cabello seleccionados.
  • Oportunidades del 50%, 40%, 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • Financiación en hasta 9 cuotas sin interés en la compra de Smart TV, aires acondicionados inverter, heladeras no Frost y seleccionados de celulares.
  • 30% de descuento en la compra de celulares y smartwatches. También en pequeño electro (hogar y cocina) y en cuidado personal de marcas seleccionadas.

Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

