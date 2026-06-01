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Belgrano hizo una oferta por Cardozo que a Unión no le satisface y seguirán negociando

La dirigencia de Belgrano acercó una primera oferta para adquirir la ficha de Thiago Cardozo, pero que está lejos de lo que pretende Unión

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 10:41hs
Belgrano le acercó una oferta a Unión para adquirir el 65% de la ficha de Thiago Cardozo.

Belgrano le acercó una oferta a Unión para adquirir el 65% de la ficha de Thiago Cardozo.

La dirigencia de Belgrano no tiene dudas y está decidida a hacer uso de la opción para adquirir el 65% de la ficha del arquero Thiago Cardozo y por ese motivo ya le habría acercado una oferta a Unión.

Belgrano y una oferta que está lejos de lo que pretende Unión

Según la información brindada por Radio Gol 96.7, el Pirata hizo una propuesta que está lejos de lo que el Tate pretende, dado que existe una opción de compra fijada que equivale a 1.200.000 dólares por el 65% de los derechos económicos que son de Unión.

Se menciona que la primera oferta de Belgrano fue por la mitad del valor de la opción de compra. Y la misma habría sido de 400.000 dólares, más 200.000 dólares que son parte de la deuda que mantiene Unión con el Pirata por la compra del 50% de la ficha de Agustín Colazo.

Recordando que enero de 2025, el Tate adquirió el 50% del pase de Agustín Colazo. En ese momento, se fijó el valor de 600.000 dólares por la mitad de la ficha del delantero, pero la realidad es que Unión aún le debe 200.000 dólares a Belgrano.

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Por ese motivo, la dirigencia Pirata incluyó esa deuda para realizar la primera oferta, que obviamente fue rechazada por Unión ya que está muy lejos de la opción de compra fijada.

De hecho, Belgrano ofrece la mitad de lo que está firmado para adquirir el 65% de la ficha de Cardozo. La diferencia es enorme y está claro que se continuará negociando.

Y es que Belgrano no estaría dispuesto a pagar 1.200.000 dólares e intenta negociar por un monto menor y quizás el Tate baje algo sus pretensiones y lo termine negociando por un valor menor a la opción de compra fijada.

Unión Belgrano Cardozo
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