El exdiputado nacional confirmó que se incorporará al equipo que conduce Pablo Cococcioni en la provincia. Destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad, ratificó la continuidad del Plan Bandera y aseguró que seguirá la coordinación entre Santa Fe y las fuerzas federales.

Federico Angelini deja el Gobierno nacional y se suma al Ministerio de Seguridad de Santa Fe: "No hay que darle un milímetro al delito"

Federico Angelini confirmó que dejará sus funciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación para incorporarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en una decisión que, según explicó, busca fortalecer el trabajo que viene desarrollando la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en materia de seguridad.

El dirigente rosarino sostuvo que se suma al gabinete provincial para "seguir acompañando las políticas que tiene el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro Pablo Cococcioni y todo el equipo del gobierno de Santa Fe" , al tiempo que destacó que la provincia transita "el camino correcto" en la lucha contra el delito.

"Se han hecho las cosas muy bien, se está por buen camino y, sin lugar a dudas, todavía tenemos una enorme cantidad de desafíos, pero las políticas que se están llevando adelante son las acertadas", afirmó.

Continuidad del Plan Bandera

Consultado sobre el futuro del Plan Bandera, la estrategia conjunta entre Nación y Provincia que tuvo un fuerte impacto en Rosario, Angelini descartó modificaciones de fondo y remarcó que la intención es profundizar el trabajo realizado.

"La idea es que todo siga como se está trabajando. Es más, mejorar lo que se ha venido haciendo", aseguró en declaraciones a la emisora LT10.

En ese sentido, señaló que el principal factor detrás de los resultados obtenidos fue la decisión política de las autoridades provinciales y nacionales para coordinar acciones contra el crimen.

"El gobernador Pullaro y en su momento la ministra Patricia Bullrich dejaron bien claro que, más allá de las diferencias que se pueden tener en otras áreas, en materia de seguridad la coordinación constante y el trabajo en equipo son fundamentales para que el delito tenga bien claro que enfrente hay un Estado más fuerte que ellos", sostuvo.

Para Angelini, esa articulación permitió recuperar tranquilidad en la provincia. "Dio resultado, está dando resultado y llevó tranquilidad a los santafesinos. Lo más importante son los resultados concretos, con un Estado que avanza frente al delito", afirmó.

"No hay que darle un milímetro al delito"

El futuro funcionario provincial advirtió que, pese a la mejora de los indicadores, el trabajo debe mantenerse de manera permanente para evitar retrocesos.

"Por más que las cosas estén saliendo bien y estemos teniendo resultados contundentes e históricos, no hay que darle un milímetro al delito", remarcó.

Según explicó, el desafío consiste en sostener políticas activas y dinámicas que permitan anticiparse a las organizaciones criminales.

"Es muy importante que permanentemente haya políticas que estén tratando de anticiparse al delito para que el Estado no sea tomado por sorpresa. Por eso es tan importante no darle un milímetro al delito para que los resultados sigan siendo tan positivos como los que venimos teniendo", agregó.

El recambio en Nación

Angelini reveló que su salida del Ministerio de Seguridad nacional quedó formalizada durante una reciente visita de autoridades de la cartera a Rosario, donde también fue presentado quien continuará coordinando el Plan Bandera en Santa Fe.

Según detalló, se trata de Martín Culatto, un funcionario que ya venía trabajando en la estrategia y que conoce de cerca el funcionamiento del programa.

"Vino la ministra, el secretario de Seguridad y también se presentó a la persona que va a seguir con el Plan Bandera en la provincia. Martín Culatto ya venía trabajando, está bien empapado, no es empezar de nuevo", explicó.

Además, destacó que culmina esta etapa "de buena manera" y con satisfacción por los resultados obtenidos.

"La verdad es que estoy muy contento de haber terminado como corresponde en el Ministerio de Seguridad Nacional y dar comienzo a este nuevo período", señaló.

Los resultados de la gestión

Durante la entrevista, Angelini anticipó que las estadísticas de seguridad correspondientes a 2025 reflejarán una importante baja en distintos delitos y consideró que las políticas implementadas en Santa Fe tuvieron impacto a nivel nacional.

"Van a ser datos muy positivos los que se van a anunciar. En casi todos los delitos se registraron bajas realmente importantes", indicó.

Además, sostuvo que la reducción de los niveles de violencia en Rosario y en el resto de la provincia contribuyó a mejorar los indicadores nacionales.

"Gracias a haber bajado los delitos en Rosario y en toda la provincia, esto impacta muy fuerte en las estadísticas a nivel nacional", afirmó.