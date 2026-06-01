Del Blanco tiene pretendientes, pero Unión ya marcó las reglas y no se mueve

Unión habría rechazado una oferta por Mateo Del Blanco por el mismo monto de la cláusula de rescisión, pero en cuotas. Es al contado o nada

El nombre de Mateo Del Blanco sigue instalado con fuerza en el mercado de pases y desde Europa lo tienen en la mira, pero todavía no hay nada que mueva a Unión . Sobre todo, porque hay una cláusula de salida y, el que lo quiera, solo tiene que ejecutarla.

Pero la novedad es que la dirigencia habría desestimado una oferta en las últimas horas por ser en cuotas. Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, sería por el monto de la cláusula, pero acá no convenció la forma de pago. Es al contado o nada. El presidente Luis Spahn lo habría puesto en consideración en reunión de mesa chica. No trascendió el equipo.

Mateo Del Blanco Unión, firme en cómo darle salida a Mateo Del Blanco. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión, firme para vender a Mateo Del Blanco

La postura de la dirigencia es simple: quien quiera llevarse a Mini deberá ejecutar la cláusula de rescisión y abonarla al contado. Sobre el monto existen versiones cruzadas, ya que algunas fuentes hablan de 2.500.000 de dólares y otras elevan la cifra a 3.500.000 de la misma moneda.

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Por ahora Racing de Estrasburgo es el que estaría a la cabeza de los interesados, pero aún no acciona. Por las dudas, habría varios clubes más interesados. La semana pasada el jugador estuvo en Buenos Aires reunido con su nueva representación de KMB, siendo un indicio de que algo se está cocinando.

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Entre el interés y la venta todavía hay una distancia importante. Por ahora, Unión no negocia y si alguien quiere quedarse con Del Blanco, sabe perfectamente cuánto cuesta y cómo debe pagarlo.