Di Carlo anticipó una profunda renovación en River: "Se van a ir 15 jugadores"

El presidente de River, Stéfano Di Carlo , confirmó que llevará adelante una importante renovación de su plantel . “Se van a ir 15 jugadores, ya lo decidimos”, afirmó el dirigente al referirse al proceso de reestructuración que prepara la institución.

Las declaraciones se producen en un contexto de análisis interno sobre el rendimiento del equipo y luego de una temporada en la que River alternó buenos resultados con cuestionamientos futbolísticos. La dirigencia considera necesario reducir el número de integrantes del plantel para facilitar la llegada de refuerzos y elevar el nivel de competencia interna.

Di Carlo también reconoció que el funcionamiento del equipo todavía no termina de convencer a los hinchas. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento”, sostuvo el presidente, quien además remarcó que el club ya trabaja en la incorporación de nuevos futbolistas. “River se va a reforzar, eso es un hecho”, aseguró al anticipar movimientos importantes durante la ventana de transferencias.

El dirigente evitó brindar nombres sobre las posibles bajas, aunque sus palabras alimentaron las especulaciones respecto de varios jugadores que perdieron terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses. La depuración del plantel aparece como una de las prioridades de la dirigencia para encarar la segunda parte de la temporada y fortalecer el proyecto deportivo encabezado por el entrenador.

Las declaraciones de Di Carlo llegan además pocos días después de concretar uno de los grandes golpes del mercado con la contratación del defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi, una incorporación que refleja la intención de River de combinar experiencia y jerarquía internacional con una renovación profunda de su plantel.