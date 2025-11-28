Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles OFERTAS FLASH con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos navideños para comenzar a celebrar la Navidad, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash” con descuentos imperdibles en miles de referencias y surtido para adelantar las compras navideñas, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures y queso crema de marcas seleccionadas.

Descuento del 35% en yerba mate de marcas seleccionadas.

Descuento del 50% en la segunda unidad de chocolatadas y yogures bebibles seleccionados.

Oportunidad de 2x1 en todos los helados, medallones de pollo y de carne y prefritos de pollo. También en repelentes de mosquitos de marca seleccionada.

Oportunidad de 3x2 en leches larga vida, jugos en polvo, entre otros productos de marcas seleccionadas.

Oportunidades de 35% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

Oportunidad de compra en hasta 12 cuotas sin interés en Smart TV, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas de marcas seleccionadas.

Descuento del 30% y 12 cuotas sin interés en sets de muebles de jardín, todas las piletas y camas elásticas.

Especial Navidad

2x1 en adornos para el arbolito, luces y decoración navideña.

40% de descuento y 4 cuotas sin interés en la compra de árboles de navidad.

en la compra de árboles de navidad. Cajas navideñas: 15% de descuento llevando 5 unidades o más.

Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.