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Se restableció la línea 0800 del Sistema de Atención Ciudadana y ya funciona con normalidad

La Municipalidad de Santa Fe confirmó que quedó solucionado el inconveniente técnico que afectaba al SAC. Los vecinos ya pueden comunicarse nuevamente al 0800 777 5000.

2 de junio 2026 · 17:03hs
La línea 0800 777 5000 del Sistema de Atención Ciudadana volvió a funcionar con normalidad tras una falla técnica.

José Busiemi

La línea 0800 777 5000 del Sistema de Atención Ciudadana volvió a funcionar con normalidad tras una falla técnica.

La Municipalidad de Santa Fe informó que la línea gratuita del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) 0800 777 5000 volvió a funcionar con normalidad luego de los inconvenientes técnicos que afectaron el servicio durante parte de la jornada.

De esta manera, los vecinos de la ciudad capital ya pueden volver a utilizar uno de los principales canales de contacto con el municipio para realizar consultas, reclamos, solicitudes y trámites vinculados a servicios y dependencias municipales.

Una mañana sin servicio

El inconveniente, según había informado el Ejecutivo local durante la mañana, se produjo por causas ajenas a la Municipalidad y obligó a reforzar temporalmente la atención a través de canales alternativos.

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Mientras la línea permaneció fuera de servicio, los ciudadanos pudieron comunicarse mediante el chat disponible en el sitio web oficial, las oficinas distritales distribuidas en distintos puntos de la ciudad y las redes sociales institucionales.

Finalmente, desde el municipio confirmaron que la falla fue solucionada y que el Sistema de Atención Ciudadana retomó su funcionamiento habitual a través del número 0800 777 5000.

El SAC constituye una herramienta clave para la recepción y seguimiento de reclamos, consultas y solicitudes de los santafesinos, centralizando la atención y facilitando el vínculo entre la ciudadanía y las distintas áreas municipales.

0800 Santa Fe servicio SAC sistema
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