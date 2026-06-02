Se restableció la línea 0800 del Sistema de Atención Ciudadana y ya funciona con normalidad

La Municipalidad de Santa Fe confirmó que quedó solucionado el inconveniente técnico que afectaba al SAC. Los vecinos ya pueden comunicarse nuevamente al 0800 777 5000.

La línea 0800 777 5000 del Sistema de Atención Ciudadana volvió a funcionar con normalidad tras una falla técnica.

La Municipalidad de Santa Fe informó que la línea gratuita del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) 0800 777 5000 volvió a funcionar con normalidad luego de los inconvenientes técnicos que afectaron el servicio durante parte de la jornada.

De esta manera, los vecinos de la ciudad capital ya pueden volver a utilizar uno de los principales canales de contacto con el municipio para realizar consultas, reclamos, solicitudes y trámites vinculados a servicios y dependencias municipales.

Una mañana sin servicio

El inconveniente, según había informado el Ejecutivo local durante la mañana, se produjo por causas ajenas a la Municipalidad y obligó a reforzar temporalmente la atención a través de canales alternativos.

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Mientras la línea permaneció fuera de servicio, los ciudadanos pudieron comunicarse mediante el chat disponible en el sitio web oficial, las oficinas distritales distribuidas en distintos puntos de la ciudad y las redes sociales institucionales.

Finalmente, desde el municipio confirmaron que la falla fue solucionada y que el Sistema de Atención Ciudadana retomó su funcionamiento habitual a través del número 0800 777 5000.

El SAC constituye una herramienta clave para la recepción y seguimiento de reclamos, consultas y solicitudes de los santafesinos, centralizando la atención y facilitando el vínculo entre la ciudadanía y las distintas áreas municipales.