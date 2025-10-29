Uno Santa Fe | Negocios | Black Friday

¡Vuelve el auténtico "Black Friday" a ChangoMâs y MâsOnline!

Más de 35.000 productos con superofertas y con financiación exclusiva. Desde el 30 de octubre, la cadena de supermercados celebra su evento de descuentos y ahorros más importante del año, con promociones 2x1, 4x2, 50% off y 9 cuotas sin interés, de todos los bancos, en todos los Smart TV, aires acondicionados, heladeras no Frost, entre otras categorías clave de electro.

29 de octubre 2025 · 00:15hs
¡Vuelve el auténtico Black Friday a ChangoMâs y MâsOnline!

Este año, el evento viene acompañado del humor de Roberto Moldavsky, un verdadero fanático de las ofertas y los descuentos.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está presente en todo el país lanza nuevamente su ya clásica edición del Auténtico “Black Friday”. Esta propuesta de compra, recargada de superofertas exclusivas, ofrecerá oportunidades de ahorro en más de 35.000 productos, disponible en sus 93 sucursales ChangoMâs de todo el país y a través de su tienda digital MâsOnline. El evento inicia el jueves 30 de octubre.

Una oportunidad única de ahorro en todo Electro y productos del súper

Este año, el BLACK FRIDAY contará con diferentes opciones de financiación en productos de electro y tecnología, exclusiva con todos los bancos, en categorías clave y en artículos para el hogar.

  • La oportunidad más destacada es la opción de descuentos de hasta 30% + 9 cuotas sin interés con todos los bancos en todos los Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y una variedad de celulares.
  • Además, se ofrecerá un 20% de descuento + 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers.
  • Toda la categoría de pequeño electro (cocina y hogar) contará con la posibilidad de 6 cuotas sin interés con todos los bancos.
  • La llegada de la temporada de verano también tendrá su beneficio exclusivo con un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés en artículos de jardín, como muebles, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas.

Superofertas en la canasta de consumo de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

Las súper promociones y mega descuentos se concentran en los productos esenciales para la mesa de los argentinos, asegurando que el Black Friday sea un evento de ahorro integral.

  • Los clientes podrán acceder al clásico 2x1 en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal.
  • Se suman promociones de 3x2 en lácteos, así como un 4x2 en alimentos para mascotas.
  • Oportunidades del 80% y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de almacén, bebidas, frescos y lácteos de marcas seleccionadas.
  • También los socios del programa de fidelización MâsClub contarán con descuentos adicionales y exclusivos para potenciar su ahorro, con un 20% de descuento sin tope de reintegro.
  • Por último, como adelanto de las fiestas, ChangoMâs y MâsOnline ofrecerán distintas propuestas de cajas navideñas que van desde $8.499 a $29.999, con distintas opciones de surtido para regalar o disfrutar en la mesa navideña.

No te pierdas una nueva edición del auténtico

BLACK FRIDAY

Del 30 de octubre al 5 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y a través de www.MasOnline.com.ar

Black Friday ChangoMâs
Noticias relacionadas
santa fe le abre las puertas al coworking

Santa Fe le abre las puertas al coworking

megatone.net lidera el uso de automatizacion en marketing digital junto a tiktok

Megatone.net lidera el uso de automatización en marketing digital junto a TikTok

grupo hotelero albamonte en la conferencia global 2025 de las vegas

Grupo Hotelero Albamonte en la Conferencia Global 2025 de Las Vegas

Lo último

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Último Momento
Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Reparación histórica: Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Ovación
Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros