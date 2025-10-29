¡Vuelve el auténtico "Black Friday" a ChangoMâs y MâsOnline!

Más de 35.000 productos con superofertas y con financiación exclusiva. Desde el 30 de octubre, la cadena de supermercados celebra su evento de descuentos y ahorros más importante del año, con promociones 2x1, 4x2, 50% off y 9 cuotas sin interés, de todos los bancos, en todos los Smart TV, aires acondicionados, heladeras no Frost, entre otras categorías clave de electro.

Este año, el evento viene acompañado del humor de Roberto Moldavsky, un verdadero fanático de las ofertas y los descuentos.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está presente en todo el país lanza nuevamente su ya clásica edición del Auténtico “Black Friday”. Esta propuesta de compra, recargada de superofertas exclusivas, ofrecerá oportunidades de ahorro en más de 35.000 productos , disponible en sus 93 sucursales ChangoMâs de todo el país y a través de su tienda digital MâsOnline. El evento inicia el jueves 30 de octubre.

Una oportunidad única de ahorro en todo Electro y productos del súper

Este año, el BLACK FRIDAY contará con diferentes opciones de financiación en productos de electro y tecnología, exclusiva con todos los bancos, en categorías clave y en artículos para el hogar.

La oportunidad más destacada es la opción de descuentos de hasta 30% + 9 cuotas sin interés con todos los bancos en todos los Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y una variedad de celulares.

+ con todos los bancos en todos los Smart TV, aires acondicionados Inverter, heladeras no Frost y una variedad de celulares. Además, se ofrecerá un 20% de descuento + 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers.

Toda la categoría de pequeño electro (cocina y hogar) contará con la posibilidad de 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

con todos los bancos. La llegada de la temporada de verano también tendrá su beneficio exclusivo con un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés en artículos de jardín, como muebles, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas.

Superofertas en la canasta de consumo de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

Las súper promociones y mega descuentos se concentran en los productos esenciales para la mesa de los argentinos, asegurando que el Black Friday sea un evento de ahorro integral.

Los clientes podrán acceder al clásico 2x1 en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal.

en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal. Se suman promociones de 3x2 en lácteos, así como un 4x2 en alimentos para mascotas.

en lácteos, así como un en alimentos para mascotas. Oportunidades del 80% y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de almacén, bebidas, frescos y lácteos de marcas seleccionadas.

en la segunda unidad en marcas de almacén, bebidas, frescos y lácteos de marcas seleccionadas. También los socios del programa de fidelización MâsClub contarán con descuentos adicionales y exclusivos para potenciar su ahorro, con un 20% de descuento sin tope de reintegro.

contarán con descuentos adicionales y exclusivos para potenciar su ahorro, con un sin tope de reintegro. Por último, como adelanto de las fiestas, ChangoMâs y MâsOnline ofrecerán distintas propuestas de cajas navideñas que van desde $8.499 a $29.999, con distintas opciones de surtido para regalar o disfrutar en la mesa navideña.

No te pierdas una nueva edición del auténtico

BLACK FRIDAY

Del 30 de octubre al 5 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y a través de www.MasOnline.com.ar