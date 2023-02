No hubo oferta para los gremios estatales y volverán a reunirse la próxima semana

Los representante de los gremios de ATE y UPCN mantuvieron un encuentro con las autoridades de gobierno, no hubo propuesta pero acordaron continuar la discusión, sin medidas de fuerza

Los representantes de los gremios de los trabajadores del estado, ATE y UPCN mantuvieron u nuevo encuentro con las autoridades provinciales por la discusión paritaria. A diferencia de los docentes, no hubo una propuesta formal pero se determinó seguir con las discusiones, sin realizar medidas de fuerza . A la salida, Jorge Molina por UPCN y Jorge Hoffmann por parte de ATE, dialogaron con la prensa.

"En lo que refiere a lo salarial el gobierno planteaba que tenía un criterio similar a lo planteado a los docentes, por lo que les dijimos que no iba a ser aceptada, porque la consideramos insuficiente, por lo que se determinó seguir discutiendo alternativas para lograr un acuerdo que se trasladado a los trabajadores", afirmó Molina

"Preferimos seguir dialogando con otros temas de importancia como por ejemplo lo son el pase a planta de los compañeros contratados, confirmación de subrogancia y titularización de los agentes, entre otros, ya que la comisión técnica de paritarias continuará trabajando", agregó el representante de UPCN.

hoffmann y molina.jpg

Jorge Hoffmann agregó que "no se trata de evitar o no el conflicto sino de lograr una buena negociación, por eso no hubo propuesta formal porque el gobierno sabía cual iba a ser la posición de los gremios".

Los representantes de ambos gremios además aseguraron que no habrá ninguna medida de fuerza mientras el diálogo se mantenga.

"Nosotros pensamos que lo ofrecido a los docentes es insuficiente en el arranque y en el monto total de la propuesta", dijo Molina

En cuanto al próximo encuentro Hoffmann dijo que "quedamos en reunirnos la próxima semana y mientras tanto lo hará la comisión técnica para discutir y resolver las cuestiones fuera de lo salarial que son muy importantes porque abarcan a muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras".

