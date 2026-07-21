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Paritaria docente: antes de la reunión, la Provincia hizo pública la oferta salarial del 15% y generó el malestar de los gremios

El Gobierno de Santa Fe anticipó públicamente la propuesta antes del inicio de la negociación paritaria. El incremento llevaría el aumento anual promedio al 49% y garantizaría un salario de $1.517.481 para un maestro de grado sin antigüedad en diciembre.

21 de julio 2026 · 16:18hs
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Paritaria docente: La Provincia de Santa Fe presentó una oferta salarial del 15% para el segundo semestre antes de la negociación.

Paritaria docente: La Provincia de Santa Fe presentó una oferta salarial del 15% para el segundo semestre antes de la negociación.

La negociación paritaria docente comenzó este lunes en Santa Fe con una fuerte polémica. Minutos antes de sentarse a la mesa con los representantes sindicales, el Gobierno provincial oficializó públicamente la propuesta salarial que presentaría a los gremios, una decisión que generó un inmediato rechazo de Amsafé.

La oferta contempla un incremento cercano al 15 % para el segundo semestre, lo que elevaría el aumento anual promedio a casi el 49 % respecto de diciembre de 2025.

Según detalló la Provincia, un docente de grado sin antigüedad y con 25 horas semanales percibirá en diciembre un salario de $1.517.481, cifra que representa una mejora del 14,62 % durante la segunda mitad del año y un incremento acumulado del 49,01 % en el último año.

Antes de ingresar a la reunión en el Ministerio de Trabajo, los ministros de Educación, José Goity; de Economía, Pablo Olivares; y la secretaria General de Educación, María Martín, defendieron la propuesta y remarcaron que se trata de una oferta "responsable".

"Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos", señalaron los funcionarios.

Además, destacaron que los incrementos ofrecidos pueden verificarse "recibo de sueldo contra recibo de sueldo".

"Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear", sostuvieron.

Malestar sindical

La difusión anticipada de la oferta antes de que comenzara formalmente la negociación provocó un inmediato malestar entre los gremios docentes.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, evitó referirse al contenido de la propuesta y cuestionó la metodología utilizada por el Ejecutivo.

"No vamos a hablar porque la discusión se realiza en el ámbito paritario y no en los medios. Es vergonzoso lo que hace el Gobierno", lanzó el dirigente mientras ingresaba al encuentro.

La reunión paritaria se desarrolla en la sede del Ministerio de Trabajo y, una vez concluida, los sindicatos analizarán la propuesta para definir si la aceptan o convocan a consultas con sus bases antes de adoptar una postura definitiva.

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